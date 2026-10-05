Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España: serán el 29 de noviembre tras el revés por la vivienda

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que las elecciones generales se celebrarán el próximo 29 de noviembre. "Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis", afirmó durante una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa. La votación se realizará unos siete meses antes del final previsto de la legislatura.

Según informó La Moncloa, Sánchez comunicó previamente su decisión al rey Felipe VI y convocó un Consejo de Ministros extraordinario para avanzar con la disolución de las Cortes. La disolución se formalizará con la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado. La ley establece 54 días entre la publicación del decreto y la jornada electoral, por lo que la votación será el 29 de noviembre.

La derrota por la vivienda precipitó el adelanto

La decisión llegó después de la votación del viernes en el Congreso, donde fueron rechazados dos reales decretos sobre vivienda impulsados por el Ejecutivo. Partido Popular (PP), Vox y Junts votaron contra las normas, que incluían medidas para ampliar la protección frente a desahucios de personas vulnerables y cambios en determinados contratos de alquiler. Los dos expedientes figuran en el registro oficial de la sesión celebrada el 2 de octubre.

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RTVE informó que Sánchez dedicó el fin de semana a mantener consultas con su núcleo más cercano después de perder esa votación. Durante su declaración del lunes 5 de octubre, el presidente reconoció que su Gobierno cometió errores y sostuvo que necesita renovar y ampliar el respaldo ciudadano para continuar con su programa. En los últimos meses, la ruptura con Junts había complicado todavía más las votaciones del Gobierno en el Congreso.

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Las medidas sobre vivienda habían sido aprobadas por el Gobierno después de las movilizaciones generadas por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. El caso derivó en protestas y una acampada en la Puerta del Sol. El Congreso rechazó los decretos apenas tres días antes de que Sánchez anunciara el adelanto electoral.

Feijóo celebró la convocatoria

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció en la sede de su partido después del anuncio de Sánchez. "Por fin decidirán los españoles", afirmó, según recogió El País. El Partido Popular venía reclamando desde hacía meses la convocatoria de elecciones anticipadas.

El último barómetro de 40dB., publicado por El País y la Cadena SER, ubicó al PP en primer lugar con el 31,6% de intención de voto. El PSOE alcanzó el 27,4%, mientras que Vox llegó al 18,4%, Sumar al 5,6% y Podemos al 2,7%. El trabajo de campo se realizó entre el 25 y el 28 de septiembre.

El sondeo se hizo antes de la caída de los decretos sobre vivienda y del anuncio electoral de Sánchez. El relevamiento no contempla todavía el efecto de esos acontecimientos. Sus resultados corresponden, por lo tanto, al escenario previo a la convocatoria.

La izquierda llega con candidaturas todavía abiertas

La convocatoria llegó cuando las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE todavía no habían cerrado sus candidaturas y alianzas. Según informó El País, Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar mantenían negociaciones sobre una posible candidatura común cuando Sánchez confirmó las elecciones. Las coaliciones deberán registrarse antes del 16 de octubre.

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Podemos, en cambio, llegó al adelanto con Irene Montero ya presentada como candidata. Las demás fuerzas deberán resolver en pocos días sus listas y posibles alianzas. Las conversaciones seguían abiertas cuando Sánchez hizo el anuncio.

Qué pasa ahora con las Cortes

La disolución formal del Congreso y el Senado entrará en vigor con la publicación del real decreto en el BOE. Desde ese momento, las diputaciones permanentes de ambas cámaras seguirán funcionando durante el período electoral. Las nuevas Cortes se constituirán después de los comicios de noviembre.

El decreto fijará también los plazos para la presentación de candidaturas, la campaña electoral y la constitución del nuevo Parlamento. Según el calendario explicado por El País, su publicación debe producirse el martes 6 de octubre para cumplir los 54 días establecidos por la legislación española. El texto marcará además las fechas que deberán seguir los partidos hasta la jornada electoral.

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