España: el Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a los inquilinos

El Congreso de los Diputados de España rechazó este viernes los dos decretos sobre vivienda que impulsaba el gobierno del presidente Pedro Sánchez, en medio de manifestaciones y acampes de protesta.

El primer texto legal, que contenía un paquete de medidas generales para limitar alquileres temporarios y frenar desalojos, cayó por 172 votos a favor y 178 en contra después de que el partido catalán Junts decidiera acoplarse al bloque opositor. Después, el parlamento frenó el segundo decreto, específico para la prórroga indefinida de los contratos, que cosechó un rechazo todavía mayor: 184 votos negativos contra 166 positivos.

Manifestantes piden que se mantengan los decretos gubernamentales que protegen a los inquilinos en plena sesión del Parlamento español.

La votación cerró el intento del oficialismo por frenar el malestar social tras un desalojo que generó una fuerte indignación pública. Las medidas de la Moncloa intentaban dar una respuesta rápida a los reclamos de las agrupaciones de inquilinos. El freno del Congreso provocó que las medidas de emergencia para controlar los precios perdieran vigencia de inmediato.

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La caída de los decretos expone la debilidad política de Pedro Sánchez

El resultado final dejó a la vista la fragilidad del Ejecutivo para armar alianzas duraderas en el parlamento. Las normas anuladas ponían límites a los alquileres, sumaban beneficios fiscales y restringían la compra de propiedades por parte de corporaciones financieras. El propio presidente Pedro Sánchez cruzó a la oposición minutos antes de la votación y les advirtió: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, sufrió un duro revés en el Parlamento ante el rechazo de sus decretos sobre vivienda.

Por su parte, los representantes del Partido Popular celebraron el freno a los decretos ley. Desde los bloques opositores acusaron al oficialismo de buscar ventajas electorales y de descuidar la seguridad jurídica de los propietarios. Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), líder de la oposición, cuestionó la gestión de Sánchez y aseguró: "Este Gobierno está roto, no tiene mayoría para gobernar y solo busca resistir un día más en el poder".

La crisis de la vivienda organiza la bronca ciudadana en España

El problema de la vivienda viene de hace largo tiempo, por la falta de un parque público de departamentos. El Banco de España calcula que faltan cientos de miles de casas para cubrir la demanda actual de los ciudadanos. La desregulación del mercado después de viejas crisis financieras y el boom de los departamentos temporarios para turistas terminaron por disparar los precios de los alquileres.

15 años después, los indignados de España vuelven a las plazas por la crisis de la vivienda

En ese contexto, Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años con problemas de movilidad, pasó a ser la cara visible de este reclamo social. Un fondo de inversión inmobiliario la desalojó de su departamento en el barrio madrileño de Retiro, donde había vivido por más de siete décadas. Las imágenes de la mujer saliendo del edificio en camilla provocaron una ola de protestas que obligó al gobierno a reaccionar.

La discusión legislativa traslada la tensión a las calles

El debate de los diputados se dio en paralelo con el armado de campamentos de protesta en la Puerta del Sol y marchas hacia el Congreso en Madrid. Las movilizaciones se repitieron en los principales centros urbanos del país para reclamar por el costo de vida. Las agrupaciones de inquilinos llamaron a mantener asambleas permanentes ante la caída de las protecciones legales contra los desalojos.

Protestas en las calles de Madrid por la crisis de vivienda.

El tropiezo en la votación debilita la estabilidad de la coalición que lidera el Partido Socialista. Los principales referentes de la oposición conservadora salieron a exigir un adelanto de las elecciones generales de manera inmediata. La negativa de Junts a acompañar los decretos confirma que el oficialismo va a tener serios problemas para gobernar sin el apoyo de las fuerzas regionales.

La problemática habitacional redefine la agenda de la izquierda

En los últimos tiempos, el acceso al techo propio o a un alquiler accesible se transformó en una de las principales banderas de la izquierda en las grandes ciudades de Occidente. El fenómeno desplazó de la agenda a las discusiones tradicionales sobre el empleo o las jubilaciones. Distintos frentes internacionales ahora buscan aplicar regulaciones duras contra los fondos de inversión que compran barrios enteros.

Quién es el Santiago Caputo de Mamdani y Die Linke

La estrategia de comunicación de Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, sirve hoy de base para las campañas del progresismo en el norte global. Su modelo se apoya en concentrar el discurso público en el congelamiento del precio de los alquileres urbanos, asesorado por el gurú Morris Katz. El triunfo electoral reciente de Elif Eralp, referente de la formación Die Linke en Berlín, enfocado en esta misma problemática, ratifica el impacto político de intervenir el mercado inmobiliario.

MB/ff