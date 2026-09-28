RDC: con la crisis de vivienda en España “los precios se están elevando y las condiciones son cada vez más difíciles”

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó que la crisis de vivienda en España volvió a ocupar el centro de la escena con una movilización en la Puerta del Sol.

La problemática habitacional volvió a generar fuertes movilizaciones en España, con la Puerta del Sol como epicentro de una protesta que recuerda visualmente al movimiento 15M. Marcelo Molina explicó las dimensiones del problema y señaló que, “el problema de la vivienda en España es un problema que ya tiene varios años y se calcula que el déficit de vivienda en España es de 900.000”.

Según su análisis, durante los últimos ocho años “se han construido aproximadamente 900.000 viviendas, se han producido 272.000 desahucios o como decimos nosotros, desalojos”. A esto agregó que, “en los últimos ocho años también hay cuatro millones nuevos de inmigrantes, o sea, personas que necesitan un hogar”.

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Molina sostuvo que el aumento de los precios y las dificultades para acceder a una vivienda impulsaron la movilización: “Los precios se están elevando, las condiciones son cada vez más difíciles, el tema de los desahucios, que era una de las promesas de campaña, no ha parado”.

El Sindicato de Inquilinos encabeza la protesta en Sol, donde, según relató, “empieza con unas pocas carpas, que hoy tiene más de 300, que tiene el apoyo de artistas, el apoyo de músicos”.

Los reclamos por alquileres y desahucios

Entre las principales demandas aparecen el congelamiento de alquileres, contratos indefinidos y medidas sobre las viviendas. “El sindicato que pide congelar los alquileres y contratos indefinidos, o sea que no venzan, expropiaciones ya, sobre todo del piso de Mari Carmen y baja de precios de los alquileres”, describió Molina en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un decreto sobre vivienda y busca el respaldo de sus socios. Sin embargo, Molina describió fuertes diferencias internas y señaló que, “cada partido que forma el gobierno tiene ideas distintas y muy opuestas en algunos casos”.

En ese escenario, también destacó la posición de Sumar y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, al señalar que “lo más insólito es lo que pasa con Sumar, con Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta del gobierno de España y llama a movilizarse y a marchar contra el gobierno”.