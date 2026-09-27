Madrid: unas 500 personas acamparon en la Puerta del Sol en reclamo por un decreto sobre vivienda

Este domingo unas 500 personas amanecieron en la Puerta del Sol de Madrid, España, luego de acampar durante toda la noche con el objetivo de reclamar por la aprobación de un decreto sobre vivienda, conocido como "decreto Maricarmen", en el Consejo de Ministros que tendrá lugar el próximo martes.

La medida tuvo lugar tras la manifestación que reunió a unas 25 mil personas, según datos de la Delegación de Gobierno para Europa Press, bajo la consiga "Ni una Maricarmen más", donde decenas de personas regresaron al punto de partida de la marcha, la cual inició en Sol hasta el Congreso de los Diputados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien desde la Delegación de Gobierno aseguran que del acampe participó un centenar de tiendas de campaña, desde el Sindicato de Inquilinas hablaron con EP e indicaron que aún falta tener "cifras exactas", aunque reconocieron que la cantidad de personas que participaron del acampe "ha desbordado todas las previsiones".

Como se mencionó de la manifestación participaron unas 25 mil personas, las cuales comenzaron la movilización a las 18:30hs en la Puerta del Sol, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, organización convocante de la marcha, elevaron la cifra a 300.000 asistentes.

La movilización finalizó en el Congreso de los Diputados y se destacó por una notable asistencia intergeneracional, con la presencia coordinada de familias, jóvenes y colectivos de la tercera edad que coreaban y levantaban carteles con leyendas como "¿Dónde está el Gobierno progresista?" y "Ayuso culpable, Gobierno responsable".

“Por favor, luchad”: en RDC analizaron el reclamo de Maricarmen contra los desalojos en España

"Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas", expresó en este contexto la propia Maricarmen Abascal, con 87 años de edad, el pasado miércoles. La mujer ha instado al gobierno de Pedro Sánchez a impulsar la norma de vivienda.

El caso cobró relevancia en los medios luego de que la mujer de casi 90 años fue desalojada del departamento donde alquilaba desde hace unas siete décadas tras no poder hacer frente a la subida de alquiler que le exigía la empresa de inversión propietaria del inmueble.

Durante sus reclamos los manifestantes presionaron al Ejecutivo español argumentando que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder", por lo que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, buscando que se convierta en un derecho garantizado.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid reclamó por la aprobación del "decreto Maricarmen" como un primer paso para hacer frente a la emergencia habitacional que afecta a millones de personas. Entre otras cosas, se exigió la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, medidas estructurales para frenar los desalojos y el congelamiento de las actualizaciones del IPC en los precios del alquiler.

La vocera de la organización, Alicia del Río, indicó que el caso de Maricarmen implicó un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en España y le exige al Gobierno la aprobación inmediata del decreto mencionado, argumentando que "no tiene ningún sentido" que no salga adelante.

AS / EM