Macri y Bullrich volvieron a encontrarse en los Premios Fortuna 2026, cinco meses después de su último saludo público

La ceremonia de entrega de los premios 2026 de la revista Fortuna tuvo lugar en el recinto principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, reconociendo como cada año a las mejores y mayores empresas del país, además de distinguir a referentes destacados del ámbito empresarial. El evento reunió a numerosos empresarios y ejecutivos de compañías, pero además asistieron reconocidas figuras de otros sectores de la política y la economía argentina.

Entre los invitados estuvieron el expresidente Mauricio Macri y la actual senadora nacional Patricia Bullrich, quienes volvieron a coincidir en una misma actividad después de varios meses. El antecedente más reciente de un encuentro público entre ambos había sido a fines de abril, durante la cena anual de la Fundación Libertad, ocasión en la que saludaron con un abrazo que quedó registrado en imágenes.

Sin embargo, desde entonces, la relación entre ambos dirigentes vivió distintas circunstancias luego del reacomodamiento político que implicó el pase de Bullrich desde el PRO hacia La Libertad Avanza.

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Macri, en tanto, continuó al frente del PRO y mantuvo su propio espacio político. El expresidente ha tenido en general una línea de apoyo a la política de alianzas, pero con momentos también de diferencias con el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei.

Premio Fortuna Empresario del año: Alfredo Coto

Una noche dedicada al sector empresario

Los Premios Fortuna 2026 distinguieron a compañías de diferentes sectores de la economía, entre ellos la industria automotriz, energía, alimentos, infraestructura, construcción, siderurgia, gas y el sistema financiero. También hubo reconocimientos especiales vinculados con la innovación, la gestión institucional, la trayectoria y el desempeño empresarial.

La selección de las empresas estuvo basada en una evaluación realizada por Aurum Valores, consultora y agente de bolsa que participa en la elaboración del ranking de Fortuna. El análisis estuvo liderado por Pablo Repetto, gerente general de la firma. Entre los principales galardones de la noche estuvo el Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del Año, que quedó en manos de Transportadora de Gas del Sur (TGS). La compañía recibió la distinción por su desempeño y su posición dentro del sector energético.

Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2026

También fue reconocido Alberto Grimoldi, presidente de la empresa que lleva su apellido, con el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial, mientras que Alfredo Coto recibió el reconocimiento como Empresario del Año. Durante la ceremonia se entregaron distinciones a empresas destacadas en diferentes rubros y reconocimientos especiales, entre ellos el premio a la Gestión Institucional y otros vinculados con innovación, integración social y gestión de riesgos.

La presencia conjunta de Macri y Bullrich se convirtió en una de las imágenes políticas de la noche. Más de cinco meses después de aquel saludo en la Fundación Libertad, ambos volvieron a compartir un mismo escenario, en una postal política de enorme importancia para el Gobierno, que los tiene a ambos como aliados. Además hay quienes agitan, encuestas en mano, que la propia senadora podría llegar a ser candidata a la presidencia en 2027.

Bullrich se ha encargado, en notas de los últimos meses, de dejar respuestas que admiten varias lecturas, dejando claras puertas abiertas a 2027. Suele marcar en ocasiones diferencias con medidas o leyes puntuales, pero además llegó a afirmar que "lo importante en 2027 es que el proyecto reelija". Y eso se leyó en muchos ámbitos como que no descarta que el candidato de la alianza LLA-PRO sea, de manera excluyente, el propio presidente Milei. Aporta a esas conjeturas el tema de las encuestas, que la siguen viendo con imagen positiva por encima de la del propio mandatario.

CS/HB