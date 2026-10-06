Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2026

Este martes 6 de octubre se llevó a cabo vigésima primera edición de los Premios Fortuna, un evento donde se reconoce a las mejores empresas de Argentina. Desde hace más de 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil S.A. organiza esta gala de premiación de la que participan las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.

Como cada año, el encuentro se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en la calle Sarmiento 299 de la Capital Federal, donde Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, entregó el prestigioso premio Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del año. En esta ocasión, la compañía galardonada fue Transportadora de Gas del Sur (TGS). La distinción fue recibida por Oscar Sardi, CEO de la firma.

Otro momento destacado y emotivo de la noche fue cuando el empresario Alberto Grimoldi obtuvo el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial. Además, en el cierre del evento, Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados fue premiado como el Empresario del Año.

Jorge Fontevecchia en la entrega del premio al Empresario del Año a Alfredo Coto.

Con la presencia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Perfil entregó los Premios Fortuna a las mejores y mayores empresas del país

Galería de fotos

Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Gustavos Salinas, presidente de Toyota.

Pablo Repetto, gerente general de Aurum Valores, y Pablo Tarca, CEO de Transener

Matías Cherñajovsky, socio de accionista de Grupo Newsan.

Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

Esteban Kasas, CEO de Ángel Estrada.

Martín Cabrales, presidente de Cabrales.

Máximo Bomchill, presidente de Aeropuertos Argentina.

Eduardo Elzstain, presidente y CEO de IRSA.

Oscar Sardi, CEO de TGS.

Cristian Navarro, CEO de Banco de Valores

Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados.

Juan Manuel Manganaro, Presidente del Grupo Gaman.

Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Silvia Bulla, presidente de UNIAPAC LATAM, y Sara Critto de Eiras, nieta de Enrique Shaw.

Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Fortuna, y Oscar Sardi, CEO de TGS.

Jorge Fontevecchia, Adelmo Gabbi y el empresario Alberto Grimoldi.

Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri y Alfredo Coto.

Marcos Bulgheroni, Jorge Fontevecchia y Mauricio Macri

Eduardo Elzstain y Jorge Fontevecchia.

Alfredo Coto y su mujer.