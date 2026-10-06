Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2026

En el evento participaron las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.
Este martes 6 de octubre se llevó a cabo vigésima primera edición de los Premios Fortuna, un evento donde se reconoce a las mejores empresas de Argentina. Desde hace más de 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil S.A. organiza esta gala de premiación de la que participan las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.
Como cada año, el encuentro se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en la calle Sarmiento 299 de la Capital Federal, donde Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, entregó el prestigioso premio Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del año. En esta ocasión, la compañía galardonada fue Transportadora de Gas del Sur (TGS). La distinción fue recibida por Oscar Sardi, CEO de la firma.
Otro momento destacado y emotivo de la noche fue cuando el empresario Alberto Grimoldi obtuvo el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial. Además, en el cierre del evento, Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados fue premiado como el Empresario del Año.