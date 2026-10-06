martes 06 de octubre de 2026
ECONOMIA
Premios Fortuna 2026

Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2026

En el evento participaron las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.

Premios Fortuna 2026 Arriba desde la izquierda: Sara Critto, Carlos Granzotto, Cristian Navarro, Adelmo Gabbi, Oscar Sardi, Alberto Grimoldi, Eduardo Elzstain, Ricardo Markous, Máximo Bomchill. Abajo: Martin Cabrales, Matías Cherñajovsky, Luis Galli, Gust
Arriba desde la izquierda: Sara Critto, Carlos Granzotto, Cristian Navarro, Adelmo Gabbi, Oscar Sardi, Alberto Grimoldi, Eduardo Elzstain, Ricardo Markous, Máximo Bomchill. Abajo: Martin Cabrales, Matías Cherñajovsky, Luis Galli, Gustavo Salinas, Alfredo Coto, Gloria Coto, Juan Manuel Manganaro, Pablo Tarca y Esteban Kasas. | Sergio Piemonte

Este martes 6 de octubre se llevó a cabo vigésima primera edición de los Premios Fortuna, un evento donde se reconoce a las mejores empresas de Argentina. Desde hace más de 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil S.A. organiza esta gala de premiación de la que participan las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.

Como cada año, el encuentro se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en la calle Sarmiento 299 de la Capital Federal, donde Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, entregó el prestigioso premio Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del año. En esta ocasión, la compañía galardonada fue Transportadora de Gas del Sur (TGS). La distinción fue recibida por Oscar Sardi, CEO de la firma.

Otro momento destacado y emotivo de la noche fue cuando el empresario Alberto Grimoldi obtuvo el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial. Además, en el cierre del evento, Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados fue premiado como el Empresario del Año.

Premios Fortuna 2026 Jorge Fontevecchia, junto a Alfredo Coto, su mujer y el ex presidente Mauricio Macri.
Jorge Fontevecchia en la entrega del premio al Empresario del Año a Alfredo Coto.

Con la presencia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Perfil entregó los Premios Fortuna a las mejores y mayores empresas del país

Galería de fotos

Premios Fortuna 2026 Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gustavos Salinas, presidente de Toyota
Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Gustavos Salinas, presidente de Toyota.
Pablo Repetto y Pablo Tarca
Pablo Repetto, gerente general de Aurum Valores, y Pablo Tarca, CEO de Transener
Premios Fortuna 2026 Matías Cherñajovsky, socio de accionista de Grupo Newsan
Matías Cherñajovsky, socio de accionista de Grupo Newsan.
Premios Fortuna 2026 Ricardo Markous
Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.
Premios Fortuna 2026 Esteban Kasas, CEO de Ángel Estrada
Esteban Kasas, CEO de Ángel Estrada.
Premios Fortuna 2026 Martín Cabrales, presidente de Cabrales
Martín Cabrales, presidente de Cabrales.
Premios Fortuna 2026 Máximo Bomchill
Máximo Bomchill, presidente de Aeropuertos Argentina.
Premios Fortuna 2026 Eduardo Elzstain, presidente y CEO de IRSA
Eduardo Elzstain, presidente y CEO de IRSA.

Premios Fortuna 2026 Oscar Sardi, CEO de TGS
Oscar Sardi, CEO de TGS.

Cristian Navarro
Cristian Navarro, CEO de Banco de Valores
Premios Fortuna 2026 Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados
Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados.
Premios Fortuna 2026 Manuel Manganaro Grupo Gaman
Juan Manuel Manganaro, Presidente del Grupo Gaman.
Premios Fortuna 2026 Premios Fortuna 2026 Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan
Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan.
Premios Fortuna 2026 Adelmo Gabbi
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Premios Fortuna 2026 Silvia Bulla, presidente de UNIAPAC LATAM, y Sara Critto de Eiras, nieta de Enrique Shaw
Silvia Bulla, presidente de UNIAPAC LATAM, y Sara Critto de Eiras, nieta de Enrique Shaw.
Premios Fortuna 2026 Jorge Fontevecchia y Oscar Sardi
Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Fortuna, y Oscar Sardi, CEO de TGS.
Premios Fortuna 2026 Jorge Fontevecchia, Grimoldi y Adelmo Gabbi
Jorge Fontevecchia, Adelmo Gabbi y el empresario Alberto Grimoldi.
Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri y Alfredo Coto.
Jorge Fontevecchia, Mauricio Macri y Alfredo Coto.
Premios Fortuna 2026 Marcos Bulgheroni, Jorge Fontevecchia y Mauricio Macri
Marcos Bulgheroni, Jorge Fontevecchia y Mauricio Macri
Premios Fortuna 2026 Eduardo Elzstain y Jorge Fontevecchia
Eduardo Elzstain y Jorge Fontevecchia.
Premios Fortuna 2026 Alfredo Coto y su mujer
Alfredo Coto y su mujer.
Premios Fortuna 2026 Alfredo Coto, su mujer, Adelmo Gabbi, Patricia Bullrich, Jorge Fontevecchia y Mauricio Macri.
Alfredo Coto, su mujer, Adelmo Gabbi, Patricia Bullrich, Jorge Fontevecchia y Mauricio Macri.

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