Premio Fortuna a la Excelencia en Gestión Integral de Riegos: Grupo Gaman

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Grupo Gaman. Obtuvo el máximo galardón como premio a la Excelencia en el Gerenciamiento de Riesgos.

La distinción fue entregada por Luis Secco y recibida por Manuel Manganaro, en representación de la compañía. El ejecutivo destacó el crecimiento de una empresa de capitales nacionales que nació en 1998 y que hoy presta servicios en varios mercados de la región y también en Estados Unidos.

Premio Fortuna Mejor Empresa Gasífera: Transportadora Gas del Sur

“Damos servicios a 67.000 empresas argentinas y a otras tantas en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Nuestra función es justamente la prevención de riesgos”, señaló Manganaro. El representante de Grupo Gaman agradeció además el reconocimiento y lo hizo extensivo a los colaboradores de la compañía: “Estamos muy orgullosos de haber sido invitados a este evento y de ser reconocidos por esta prestigiosa editorial”.

Grupo Gaman tiene como foco trabajar de manera fácil, rápida y transparente para brindar un asesoramiento profesional y personalizado, gracias a un equipo de profesionales capacitados. Dando una solución integral, abarcando los segmentos de seguros, prevención, salud y soluciones a través de un mismo referente.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

Con la presencia de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Perfil entregó los Premios Fortuna a las mejores y mayores empresas del país

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.

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