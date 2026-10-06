RDEco: por qué el Gobierno enfrenta un problema de credibilidad con la baja de la inflación a menos de un año de las elecciones

La desaceleración de la inflación no necesariamente se traduce en una mejora del poder adquisitivo, según el análisis de los economistas. Guido Bambini sostuvo que “no se termina de hacer carne en la gente esta desaceleración de la inflación”, debido a que los precios todavía avanzan a niveles elevados frente a otros países.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Bambini y Gonzalo Martínez Mosquera analizaron la evolución de los precios, la pérdida del poder adquisitivo y la distancia entre los indicadores oficiales y la percepción de los hogares, además de las dificultades del Gobierno para explicar el rumbo de su programa económico.

Inflación, salarios y pérdida de poder adquisitivo

El especialista explicó que el problema está vinculado con la pérdida de ingresos disponibles y con la forma en que se mide la inflación. “Si uno calcula la inflación con los ponderadores actualizados de la encuesta nacional de gastos de hogares del 17-18”, señaló, se observa “una diferencia en torno a 12% en términos acumulados en la era Milei”.

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Según Bambini, esta diferencia permite comprender mejor el deterioro del poder adquisitivo: “Eso en alguna medida te explica la dificultad que están teniendo los ingresos de la población en general”.

Al incorporar una medición que otorgue mayor peso a los servicios, el resultado también cambia para los salarios. “Se encuentra con que está en niveles de caída de salario real del orden de los 12 puntos en términos agregados para el conjunto de los asalariados”, afirmó.

El desafío político del Gobierno

Gonzalo Martínez Mosquera planteó que el problema excede a la inflación y alcanza a la capacidad del Gobierno para explicar hacia dónde conduce su programa económico. “Gran parte de las fuerzas políticas no tienen una… propuesta de cómo, de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo”, sostuvo.

Para el economista, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de plantear un horizonte a la sociedad: “Hoy el gobierno es Milei y hoy es Milei… el que tiene que sentarse y proponer algo de cara a la sociedad”.

Además, advirtió sobre la distancia entre los indicadores oficiales y la percepción de los hogares: “Cuando vos le preguntás a la gente si le cree a la baja de la inflación y siete de cada diez te dicen no le creo que haya bajado la inflación, porque yo no lo siento en mi bolsillo, eso también te juega en contra”.

La discusión también alcanza a los subsidios. Martínez Mosquera recordó que Milei había condicionado su eliminación a una recuperación de los ingresos: “Cuando los ingresos recuperen… no lo voy a sacar de una”.

Bambini, por su parte, puso el foco en el escenario electoral: “Veremos en las próximas elecciones si efectivamente lo que muestran todas las encuestas de que las prioridades en la gente cambiaron se hace carne en un cambio de modelo”.