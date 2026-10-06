RDEco: la inflación ya no es la principal preocupación de los argentinos y el desempleo ocupa el tercer lugar

La inflación dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, pese a que se mantiene en niveles elevados, mientras el empleo, los salarios y los ingresos adquieren cada vez mayor relevancia. El cambio en las prioridades se refleja en el aumento de la preocupación por el desempleo y en las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Claudio Montiel analizó el cambio en las preocupaciones sociales, la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de los ingresos sobre el consumo, el endeudamiento de las familias y el escenario electoral.

Empleo, salarios e ingresos desplazan a la inflación

Claudio Montiel destacó el cambio en las prioridades sociales: “Es muy llamativo lo que pasa en Argentina”, ya que la inflación aparece entre las últimas preocupaciones, con apenas un 12%. En contraste, “lo que más preocupa hoy es el ingreso, los salarios y el desempleo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desempleo, según explicó, escaló posiciones en pocos meses: “Arrancó en un lugar 7 u 8 y hoy ya lo tenemos en el tercer lugar”. Entre los principales problemas mencionados por los encuestados, “el 41% de la gente seleccionó entre sus tres principales preocupaciones al desempleo”, mientras que los ingresos y la incertidumbre económica alcanzaron alrededor del 50%.

La dificultad no se limita a quienes perdieron su empleo. “El 66% de los encuestados en nuestros números a nivel federal, no llega al 20 del mes con sus ingresos”, afirmó Montiel. Para el analista, ese fenómeno permite comprender “la morosidad de las familias”, la caída del consumo y el cierre de empresas.

“Si las familias no consumen, entran en recesión sus propios consumos”, sostuvo, y advirtió que esto puede empujar a “una economía que empieza a chocar por todos lados”.

Salarios, apoyo al Gobierno y riesgo electoral

La pérdida del poder adquisitivo también atraviesa a los votantes oficialistas. Montiel señaló que “81,8, o sea, casi 82 por ciento, te dice que pierde contra la inflación” cuando se consulta si el salario le gana a la inflación.

Incluso entre quienes votaron a Javier Milei, “el propio votante de Milei, en un 70 por ciento, te dice mi salario no le gana la inflación”. Para Montiel, el dato demuestra que “el problema de ingresos es real”, aunque parte del electorado oficialista interprete el deterioro como un sacrificio transitorio.

De cara al futuro, el analista planteó una advertencia política: “Si no se plantea para qué es este sacrificio, me parece que va a empezar a perder cada vez más apoyo popular”.

Montiel también llamó a observar experiencias regionales y concluyó: “Cuando la micro está mal, la gente te pasa factura”. Por eso, consideró que las dificultades de ingresos y endeudamiento de las familias pueden convertirse en un factor determinante para el escenario electoral argentino.