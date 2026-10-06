RDEco: qué es el cherry picking en la economía y por qué acusan al Gobierno de elegir los datos de actividad que le convienen

El debate se concentra en la forma de interpretar el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y, particularmente, sus series desestacionalizada y de tendencia-ciclo. Guido Bambini cuestionó la explicación oficial sobre los datos de actividad y sostuvo que la selección de determinados indicadores puede distorsionar la lectura de la evolución económica.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Bambini, Claudio Montiel y Gonzalo Martínez Mosquera analizaron las distintas formas de medir la actividad, el debate sobre el EMAE y las señales de una posible recesión, además del impacto del crédito y las alternativas para reactivar la economía.

EMAE, series desestacionalizadas y tendencia-ciclo

Bambini cuestionó con dureza la explicación oficial: “El Gobierno y esta declaración demuestra que se hace trampa al solitario” y sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, “sabe que lo que está diciendo no es certero, es errado”.

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El economista explicó que, para analizar la actividad económica, corresponde observar el EMAE desestacionalizado y su evolución mes a mes. Además, advirtió que utilizar selectivamente determinados indicadores “le quita prestigio al equipo económico y le quita prestigio en alguna medida también al INDEC”.

Sobre la tendencia-ciclo, Bambini señaló: “Todo el mundo mira el desestacionalizado” y remarcó que ese indicador permite seguir “más en tiempo real el desempeño de la economía”. También cuestionó la forma en que el Gobierno presenta la evolución del PBI: “No sorprende que intenten hacer cherry picking con los datos o que en alguna medida los retuerzan”.

Por su parte, Claudio Montiel coincidió con el diagnóstico y fue contundente: “Tienen un problema con los números”. Según explicó, la tendencia-ciclo sirve para analizar tendencias de crecimiento o decrecimiento, pero no debería reemplazar al indicador desestacionalizado para evaluar las variaciones mensuales.

El especialista agregó que las metodologías de desestacionalización responden a criterios internacionales y afirmó: “Burlarse de todo eso y tratarnos como si fuéramos todos, la verdad que es muy llamativo”. Y concluyó: “Es un poco una falta de respeto a la inteligencia”.

Recesión, crédito y el rumbo de la economía

Montiel también rechazó la idea de modificar los ponderadores del EMAE para reflejar los cambios sectoriales: “No podés porque te da mejor la energía, bueno, ahora vamos a ponderar más la energía para calcular el EMAE porque nos conviene. No funciona así”. Su síntesis fue: “Si no te gusta lo que te da el termómetro, no rompas el termómetro, fijate que no tengas un problema de salud”.

Martínez Mosquera puso el foco en el riesgo de recesión y sostuvo que la tendencia-ciclo “está desacelerando y en cualquier momento va a llegar a cero”. Según sus estimaciones, “vas a tener Argentina en recesión”.

El economista también interpretó las declaraciones de Caputo como una señal de preocupación oficial: “Se está tajando de los datos malos que ve” y consideró más importante observar las decisiones económicas que la discusión estadística.

En ese sentido, afirmó: “Caputo está desesperado por ver la forma de reactivar la economía” y por lograr que vuelva a crecer el crédito privado. Su propuesta mantiene una fuerte impronta fiscal: “El gobierno debería acompañar con déficit fiscal”.

Finalmente, Gonzalo Martínez Mosquera explicó el enfoque de su libro No es el déficit: “Explica la teoría monetaria moderna” y, en su último capítulo, desarrolla “qué haría yo en la Argentina” a partir de esa perspectiva.