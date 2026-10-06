Milei recorrerá las provincias con US$50.000 millones del RIGI y buscará apoyo de los gobernadores

Lejos por ahora de Nueva York y París, Javier Milei vuelve a poner el foco en las provincias, pero no se trata de una recorrida que responda solamente a la agenda de inversiones. Los tiempos políticos empiezan a apremiar al Gobierno: durante octubre necesita avanzar en el Congreso con proyectos centrales de su agenda, entre ellos la reforma electoral y la suspensión de las PASO, para lo que deberá conseguir nuevos acuerdos con los gobernadores y los bloques que responden a ellos.

Al mismo tiempo, comienza a definirse el escenario electoral de 2027 y varios gobernadores evalúan, o ya resolvieron, desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Esa discusión agrega otro componente a las negociaciones de la Casa Rosada, que busca transformar el acercamiento construido durante la Argentina Week en acuerdos concretos tanto en el Congreso como en cada distrito.

De ahí que, Milei prepara una recorrida por nueve provincias para visitar algunos de los 23 proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por el Gobierno para atraer grandes inversiones.

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Cronograma de inversión de los proyectos aprobados bajo el RIGI

La gira incluye Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, con visitas previstas hasta fin de año y reuniones con gobernadores que pueden combinar la agenda económica con la negociación política.

A nivel económico, la apuesta representa, según cifras oficiales, US$49.766 millones de inversión y más de 108.000 empleos directos e indirectos, que se distribuye en un cronograma plurianual, con los mayores desembolsos previstos entre 2027 y 2028.

Javier Milei y parte de su Gabiente, durante su visita a Bahía Blanca

El Gobierno acelera el pacto con los gobernadores para suspender las PASO y juntar votos en el Senado

Hace dos semanas, Milei visitó Bahía Blanca, el sur bonaerense, donde recorrió proyectos vinculados a este régimen de Compañía Mega y Pampa Energía. La ampliación contempla una inversión de alrededor de US$365 millones y busca aumentar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural. El proyecto Fértil Pampa, de Pampa Energía, prevé otra inversión de unos US$2700 millones.

El Presidente recorrerá las provincias donde están radicados los primeros proyectos aprobados

La primera parada

La primera avanzada será este martes en Salta, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participarán de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, en la zona de la Puna. Durante la visita, además, se reunirán con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y con su par de Catamarca, Raúl Jalil.

A primera vista, la visita tiene una excusa económica, pero la actividad se da justo cuando el Gobierno atraviesa una etapa de negociaciones políticas. Salta ya confirmó que en 2027 tendrá elecciones separadas de las nacionales, aunque todavía no definió la fecha, mientras que la Casa Rosada busca reunir en el Congreso los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO. En ese contexto, el encuentro con Sáenz y Jalil adquiere una dimensión política que excede la inauguración de una planta.

Dicha elección tampoco es casual si se mira el mapa de las inversiones:

Karina Milei y Diego Santilli durante su visita a Salta

Catamarca: concentra cinco proyectos vinculados principalmente al litio y la minería , entre ellos Hombre Muerto Oeste , la Expansión Fase 1B y Diablillos , este último de oro y plata y compartido con Salta.

San Juan: reúne cuatro iniciativas de minería , con proyectos de cobre como Vicuña , Los Azules y Carbonatos Profundos .

Río Negro: suma cuatro proyectos vinculados principalmente al petróleo y el gas , entre ellos la planta de licuefacción de Southern Energy y el oleoducto Vaca Muerta Sur .

Neuquén: tiene tres proyectos relacionados con el gas, el petróleo y la infraestructura de Vaca Muerta , algunos de alcance interprovincial.

Salta: concentra tres iniciativas de minería y litio, entre ellas Rincón, Sal de Oro II y Diablillos.

Karina Milei y Diego Santilli participaron de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro

Jujuy: cuenta con un proyecto de litio , la ampliación de Caucharí-Olaroz .

Mendoza: tiene dos iniciativas vinculadas al cobre y la energía , PSJ Cobre Mendocino y el parque solar El Quemado .

Buenos Aires: reúne cuatro proyectos de distintos sectores, entre ellos energía eólica, siderurgia, fertilizantes y gas .

Santa Fe: suma un proyecto de infraestructura , la Terminal Multipropósito Timbúes .

La Pampa: aparece vinculada a proyectos de infraestructura energética que atraviesan varias provincias, como la ampliación de Mega.

Proyecto Sal de Oro, en la Puna salteña

Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, Milei y Bullrich se reencontraron en la reunión de Gabinete

En paralelo, el Gobierno anunció durante la Argentina Week de París la aprobación del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, que contempla US$12.400 millones durante 25 años.

También se anunció el proyecto de cobre Agua Rica, de Glencore, en Catamarca, mientras que Pan American Energy presentó una solicitud para ingresar al RIGI con un desarrollo en Cerro Dragón, Chubut, por una inversión cercana a los US$1200 millones.

La otra parte de la historia aparece en el Congreso

Mientras Milei prepara una recorrida por las provincias donde están radicados proyectos vinculados al RIGI, el Gobierno busca reunir los votos para avanzar con la suspensión de las PASO y el resto de la reforma electoral.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar el proyecto en la Cámara alta.

Aunque los gobernadores no votan directamente, pueden tener peso en la negociación con los legisladores de sus espacios. Por eso, el vínculo con los mandatarios provinciales excede la relación institucional entre Nación y provincias. También se cruza con la agenda legislativa que el oficialismo necesita sacar adelante.

Dentro de ese mapa aparecen Sáenz, Jalil, Marcelo Orrego en San Juan, Alberto Weretilneck en Río Negro, Rolando Figueroa en Neuquén, Carlos Sadir en Jujuy y Alfredo Cornejo en Mendoza, entre otros. Son dirigentes con distintas pertenencias políticas, pero que mantienen algún nivel de diálogo con la Casa Rosada y cuyos espacios tienen representación en el Congreso.

Por eso, la foto de París no quedó reducida a una postal de la Argentina Week: fue también el punto de partida de una nueva ronda de conversaciones con los gobernadores. Ahora, Milei buscará trasladar ese vínculo a las provincias, con el RIGI como argumento económico y la negociación política como telón de fondo.