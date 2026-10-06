"Este Gobierno lleva a cabo un plan sistemático de entrega", denunció Ernesto Alonso, excombatiente e integrante del CECIM, en QR!

Ernesto Alonso, excombatiente e integrante del CECIM de La Plata, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, de la marcha que organizaron este martes 6 de octubre a la Corte Suprema para protestar contra su medida de derogar la ley de tierras, y denunció que "este Gobierno lleva a cabo un plan sistemático de entrega".

"Yo creo que es una movilización que va a poner en situación lo que ha realizado la Corte Suprema de Injusticia (sic) en nuestro país”, comenzó diciendo, y sumó: “La Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue derogar la Ley de Tierras. De eso se trata. Es una Corte que a pedido o de la embajada o del Gobierno de Milei para cumplir con los acuerdos y con este plan sistemático de entrega. No nos cansamos de decir esto”.

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Alonso remarcó que “desde el primer momento en que asumió Milei y desde que empezó a desplegar este tipo de políticas venimos reiterando que se trata de un plan sistemático de entrega, y con esto la Corte utilizando un artilugio por el cual no dándole al Centro de Combatientes la admisibilidad, no reconociendo su representación en cuanto a la defensa de la soberanía. Una organización que tiene 44 años de vida, donde la propia justicia argentina, la Cámara Federal de La Plata, dispuso que la soberanía es un bien tutelable. Contrariamente a todo esto, la Corte Suprema de Justicia resolvió en pocos párrafos derogar la Ley de Tierras, algo que el Gobierno nacional estaba esperando”.

A continuación, explicó que “lo que dijo la Corte es que nadie en este país puede reclamar la soberanía. Contrariamente a lo que había manifestado la Cámara Federal de la Plata, que es un bien tutelar la soberanía. En este caso nos negó la legitimación. No somos legítimos autores de reclamar por la defensa de la soberanía”.

Alonso recordó que “en 1982 fue el propio estado quien nos envió (a luchar a Malvinas) y no tuvimos oportunidad de decir no. Yo no estaba de acuerdo con lo que decidió la dictadura militar”.

Para luego sumar: “No quedan evidencias de lo que estamos viviendo los argentinos: un plan sistemático de entrega, entregar los recursos naturales. ¿Y para qué? Para dejarnos a los 40 y pico millones de argentinos con la ñata contra el vidrio, viendo cómo se llevan los recursos naturales".

Según, Alonso “es una ley que viene a implementar nuevamente la doctrina de la seguridad nacional. Un Gobierno que está todos los días cometiendo actos erróneos envía este proyecto de ley”.

En ese contexto, advirtió: “recordemos lo que pasó poco tiempo atrás, cuando se intentó motorizar esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Entonces, ahí el Gobierno tuvo una gran derrota, y esto fue por la movilización. Nosotros también participamos en esta coalición federal en defensa de la tierra. A lo ancho y a lo largo del país los distintos sectores militantes fueron a indagar a los senadores en este caso en cada rincón de nuestro país diciendo qué iban a hacer, cómo iban a votar. Por eso que en ese momento el Gobierno retiró ese artículo, ese capítulo”.

Alonso remarcó: “También tuvo que retirar el capítulo del manejo del fuego. Pero se lo guardó en la manga. Entonces, el Gobierno tiene el plan A y plan B y hasta plan C, entonces, el plan B era que presionar a la Corte para que derogue definitivamente la ley de tierras, porque en el sillón de Rivadavia está sentado el departamento de Estado. Entonces todos los actos que se están haciendo son en función de las necesidades que tiene Donald Trump que está incidiendo fuertemente en todo nuestro territorio y que necesita tener la cadena de suministros por todos los escenarios, por los nuevos conflictos en que se ha entrometido, en el caso de Irán, e incide lo que es la guerra de Ucrania y Rusia, entonces Estados Unidos necesita garantizar esa cadena de suministro".

Luego advirtió que “tenemos que analizar esto siempre desde la geopolítica. Todo esto está en función de un país cada vez más colonizado que vamos a ser nosotros. Esta ley que presentaron de defensa de la soberanía nacional no tiene nada que ver. Es la resurrección de la doctrina de la seguridad nacional. En ningún momento plantea que va a ser el gobierno respecto al tema pesca, al tema petróleo, y la proyección hacia la Antártida que ya tiene Gran Bretaña”.