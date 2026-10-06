El Gobierno habilitó compras por fuera del régimen habitual y $1.500 millones por la emergencia climática

El Gobierno del Chaco habilitó $1.500 millones en adecuaciones presupuestarias y un mecanismo de compras exceptuado del régimen habitual de contratación para responder a la emergencia hidrometeorológica. La decisión alcanza a los ministerios de Gobierno y Desarrollo Humano, cuyas facultades para intervenir en ese contexto fueron prorrogadas hasta el 31 de enero de 2027.

La medida fue dispuesta mediante el decreto 2352/26, firmado este lunes por Carmen Delgado, en ejercicio del Poder Ejecutivo. La norma permite tramitar adquisiciones y contrataciones bajo condiciones excepcionales, pero establece un requisito: cada procedimiento deberá contar previamente con la autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas respecto del gasto.

Diez policías a juicio en Chaco por las agresiones a una familia qom durante la pandemia

Cómo se repartirán los recursos

De los fondos previstos, $1.000 millones corresponden al Ministerio de Desarrollo Humano, para ayudas sociales a personas dentro de las acciones de asistencia material y subsidios por emergencias. Los $500 millones restantes serán para el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, vinculados con Protección Civil, alertas y mitigación de fenómenos meteorológicos.

El decreto autoriza a la Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria a efectuar los cambios necesarios para esa distribución. La habilitación de los recursos no significa que el dinero ya haya sido gastado: se trata de una autorización para adecuar las partidas y afrontar las erogaciones contempladas.

Entre los motivos de la decisión, el Ejecutivo describe los problemas que las tormentas e inundaciones provocan en la infraestructura, el acceso a distintas localidades y las condiciones sanitarias, tanto en áreas urbanas como rurales. También plantea la necesidad de financiar evacuaciones, contención y asistencia a los damnificados, además de acciones preventivas frente a nuevos episodios.

Un remolcador chocó contra el puente Chaco-Corrientes: detectaron daños y reclaman obras

Qué cambia para las compras y hasta cuándo regirá

El artículo 2 exceptúa a las operaciones realizadas en el marco de la medida de lo dispuesto en el régimen de contratación vigente y en el decreto 65/24 y sus modificatorios. Para justificar ese procedimiento, el Gobierno invoca la necesidad de acelerar la respuesta ante las demandas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos y las que pudieran surgir.

El Taragüí Rock agotó entradas, pero la ausencia de bandas locales desató polémica

La excepción convive con la intervención previa de Hacienda: el artículo 4 exige su aval sobre el gasto en todo trámite de contratación. Los considerandos también contemplan la atención a personas, familias y sectores económicos afectados, así como programas de ambos ministerios que sean compatibles con la emergencia.

La emergencia hidrometeorológica ya había sido prorrogada hasta el 31 de enero de 2027 mediante el decreto 1842/26. La nueva disposición extiende hasta esa misma fecha las competencias otorgadas a Gobierno y Desarrollo Humano. Además de Delgado, firmaron los ministros Carim Peche, Diego Gutiérrez y Alejandro Abraam, y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro.