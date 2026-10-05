Un remolcador chocó contra el puente Chaco-Corrientes: detectaron daños y reclaman obras

Un remolcador de bandera paraguaya impactó este sábado contra el puente General Manuel Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes sobre el río Paraná. El choque provocó daños en el sector de una de sus protecciones y el desprendimiento de cinco barcazas, que fueron recuperadas durante un operativo de emergencia.

El incidente involucró al “Tío Jan”, que navegaba aguas abajo a la altura del kilómetro 1.205 de la ruta fluvial. Una inspección realizada por Prefectura con luz diurna constató un desplazamiento de la defensa y daños en el pilote N.º 5. El relevamiento incluyó imágenes tomadas con un dron.

El episodio motivó actuaciones judiciales y administrativas, además de restricciones para el paso de convoyes. También generó un reclamo por las obras de protección pendientes en una conexión vial fundamental para ambas provincias.

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Recuperaron las cinco barcazas y limitaron el paso de convoyes

Tras la colisión, dos de las barcazas fueron trasladadas a un amarradero habilitado en el kilómetro 1.198. Una tercera fue recuperada con ayuda del remolcador Pampero I, mientras que las dos restantes quedaron varadas fuera del canal principal y pudieron ser liberadas más tarde. Las cinco terminaron amarradas en condiciones seguras.

Como prevención, la Estación Costera dispuso que los convoyes que atraviesen el puente tengan un máximo de 180 metros de largo y 50 metros de ancho, tanto de día como de noche y en ambos sentidos de navegación.

La Fiscalía Federal de Corrientes tomó intervención en el caso. Además, Prefectura solicitó inspecciones técnicas sobre las embarcaciones involucradas para verificar sus condiciones de seguridad.

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“Estas defensas son obsoletas”

El ingeniero Benicio Szymula analizó el episodio este lunes en Radio Libertad y cuestionó la antigüedad de las estructuras que deben impedir que las embarcaciones golpeen directamente las pilas del puente.

“Estas defensas son obsoletas, son defensas viejas que se construyeron conjuntamente con el puente General Belgrano”, sostuvo. Según explicó, las protecciones tienen más de cinco décadas, mientras que el tamaño de los convoyes que circulan por la hidrovía aumentó considerablemente.

Szymula recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri se licitó la construcción de nuevas defensas, pero aseguró que el contrato fue rescindido por dificultades económicas de la adjudicataria y que la obra no volvió a licitarse. Por eso, pidió que Chaco y Corrientes gestionen ante la Nación la reactivación del proyecto.

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El alcance del daño, pendiente de evaluación

El especialista evitó dar una conclusión sobre las consecuencias estructurales del último choque. “Cuál fue el daño que generó este impacto, no lo sé”, aclaró, y señaló que esa determinación requiere una inspección y un informe técnico.

“Por el momento no hay peligro. Pero puede ocurrir que en algún momento tengamos una situación extrema”, expresó. Su evaluación no reemplaza el diagnóstico específico que deberán realizar los equipos técnicos sobre el sector afectado.

Para dimensionar la importancia del enlace, Szymula indicó que por el puente circulan alrededor de 27.000 vehículos diarios y remarcó que una eventual interrupción perjudicaría directamente a quienes lo utilizan para trabajar, estudiar o recibir atención médica en ambas provincias.