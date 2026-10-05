Panseri rechazó ampliar los miembros del STJ: "Solamente hablan de una mayoría afín"

El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Panseri, rechazó de forma categórica las iniciativas que proponen ampliar la cantidad de integrantes del máximo órgano judicial en la provincia de Corrientes. El debate emergió tras la dimisión del presidente del cuerpo, Guillermo Semhan, hecho que desató versiones sobre la posibilidad de elevar de cinco a siete o nueve la cantidad de ministros dentro de la estructura tribunalicia.

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Frente a este escenario, el magistrado fundamentó que un mayor número de jueces no garantiza una administración de justicia más eficiente. Para graficarlo, comparó la situación local con la de otras jurisdicciones: "En Misiones son nueve integrantes para 1.400.000 habitantes. La Corte Suprema norteamericana son nueve para 600 millones de habitantes", señaló, concluyendo que elevar cargos no modifica el rendimiento operativo.

Para la autoridad del Poder Judicial, las propuestas de ampliación responden únicamente a especulaciones partidarias: "Aquel que habla sobre aumentar el número, no habla de responsabilidad, no habla de contracción al trabajo, no habla de una dedicación, sino habla solamente de una mayoría afín", sentenció.

Reforma de la Constitución provincial y la salida de Semhan

Panseri enfatizó que cualquier modificación en la nómina del tribunal no puede resolverse mediante una norma ordinaria del Poder Legislativo. En ese aspecto, remarcó que una alteración de esta magnitud exige de manera obligatoria una reforma de la Constitución de la provincia de Corrientes. "Yo creo que hay que reformarla, acá no es cuestión de meter más ministros por una simple ley", aseveró a Radioactividad.

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Por otro lado, el ministro se refirió a la renuncia de Guillermo Semhan. Si bien reconoció que la decisión era previsible, cuestionó la modalidad institucional en la que se hizo pública: "Nos enteramos a las 10:30 por los medios", reveló sobre la notificación formal mientras la Corte provincial sesionaba.

Además, el magistrado confirmó su decisión de continuar en sus funciones institucionales hasta alcanzar el límite de 75 años que fija la Constitución.

Críticas a la Nación y el expediente digital para 2028

En el plano nacional, el integrante del STJ calificó como una "vergüenza institucional" la vacancia prolongada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la falta de designación de un Fiscal General definitivo desde hace más de una década en el Gobierno nacional.

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Finalmente, Panseri repasó el plan de modernización tecnológica previsto para las circunscripciones judiciales de Corrientes. Según detalló, el objetivo institucional apunta a consolidar la implementación total del expediente digital para el año 2027 o 2028 en todos los fueros, proceso que actualmente atraviesa pruebas piloto en las localidades de Sauce y Curuzú Cuatiá para adecuar la infraestructura informática del sistema.