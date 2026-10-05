Caen las ventas de combustibles y cierran estaciones de servicio en Corrientes

La recesión en el expendio de hidrocarburos alcanzó un punto crítico en la provincia de Corrientes tras confirmarse el cierre definitivo de cuatro estaciones de servicio, dos de las cuales operaban en la Capital provincial. El referente del sector estacionero, Carlos Gold, alertó sobre la gravedad del cuadro de situación, enmarcado en una contracción sostenida del consumo de naftas y gasoil en todo el Nordeste argentino (NEA).

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De acuerdo con los datos presentados en el último informe de la actividad energética, la comercialización de combustibles registró su octavo mes consecutivo de caída interanual. Los números oficiales marcan un retroceso del 6% en comparación con el mismo período del año anterior y una merma del 3% respecto al mes previo.

"Eso es una señal alarmante", advirtió el dirigente empresarial al analizar la coyuntura del mercado en la región.

Retraso impositivo y el impacto en la rentabilidad

Al evaluar las causas del deterioro del negocio, Gold apuntó a las prórrogas dispuestas por el Gobierno nacional en la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según precisó el empresario, la postergación fiscal genera un atraso en los surtidores de casi 300 pesos en las naftas y de cerca de 100 pesos en el diésel, distorsión que afecta directamente el margen de ganancia de las bocas de expendio.

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"Nosotros desde el punto de vista empresario son importes que deberían estar sumados al precio y que socavan nuestra rentabilidad", fundamentó el representante del sector en declaraciones a la prensa.

No obstante, reconoció la encrucijada comercial que atraviesa la actividad frente al poder adquisitivo de los usuarios: "Desde el punto de vista del consumo también nos planteamos qué se vendería si el litro valiera 300 o 400 pesos más".

Comportamiento del crudo e incertidumbre en el mercado

En cuanto a la trayectoria de los precios al consumidor, el empresario repasó que los valores en los surtidores se mantuvieron sin variaciones desde el mes de mayo hasta los reajustes aplicados en las últimas jornadas.

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Si bien la cotización internacional del barril de petróleo crudo registró leves bajas en las semanas recientes, Gold remarcó la imposibilidad de anticipar el comportamiento de las tarifas a mediano plazo en el país. "Cuando estamos hablando de un commodity que no depende de nosotros, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Hay que estar alerta nada más", concluyó sobre el futuro de las estaciones en Corrientes.