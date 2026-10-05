Escándalo en Corrientes: echan a la cúpula policial por las salidas de presos para robar

El Ministerio de Seguridad de Corrientes dispuso la remoción inmediata de la cúpula de la Unidad Regional V con asiento en Santo Tomé, tras el inicio de una causa penal que investiga si efectivos de la fuerza facilitaban la salida de presos para salir a cometer delitos. La resolución oficial de la Jefatura de la Policía de Corrientes implicó el desplazamiento del comisario mayor Juan Manuel Fernández y del comisario Cristian Cabral, quien se desempeñaba al frente de la Comisaría Primera local.

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En paralelo a los procedimientos desplegados por el Poder Judicial, la Dirección General de Asuntos Internos abrió los sumarios administrativos correspondientes para deslindar las responsabilidades del personal policial. "El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía mantienen una posición firme: no se tolerará ninguna conducta que se aparte de la ley ni de los principios y obligaciones que rigen la función policial", ratificaron a través de un comunicado emitido en la Capital provincial.

El violento asalto que destapó la red de complicidades

La investigación interna se desencadenó a partir de un violento robo ocurrido semanas atrás en la ciudad de Santo Tomé, en perjuicio de los propietarios de una agencia de cobros del sistema Pago Fácil. Según consta en las actuaciones, tres delincuentes encapuchados e ingresaron a la vivienda particular de los comerciantes mientras estos se encontraban de viaje, reduciendo y maniatando al empleado de la firma.

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Durante la entradera, los atacantes sometieron a la víctima a torturas físicas, incluyendo golpes y la amenaza con una herramienta eléctrica para obtener las llaves del local céntrico. Tras ingresar al comercio y sustraer una suma que superaría los cinco millones de pesos, los asaltantes escaparon en un vehículo particular y en la motocicleta del trabajador agredido.

Investigación penal y colaboración institucional

El avance de las pesquisas sobre el vehículo utilizado y las cámaras de seguridad derivó en sospechas de connivencia con el personal a cargo de la custodia de los calabozos, lo que derivó en la intervención directa de la cúpula provincial en Corrientes.

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Desde las carteras de seguridad aseguraron la plena colaboración institucional con los fiscales intervinientes para lograr el esclarecimiento total de los hechos. Asimismo, reafirmaron que las dependencias de la zona este del territorio correntino ya cuentan con nuevas autoridades designadas para normalizar el servicio de prevención y custodia ciudadana.