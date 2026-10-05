La UCR Chaco defendió suspender las PASO por ahorro, pero rechaza unificar las elecciones

La propuesta de hacer coincidir las elecciones de gobernador y presidente en Chaco desató un nuevo enfrentamiento entre el radicalismo y el peronismo. El titular de la UCR provincial, Hugo Maldonado, atribuyó la iniciativa a una reacción de Jorge Capitanich frente a sus derrotas electorales y acusó al exmandatario de buscar perjudicar al gobierno de Leandro Zdero.

“Sin duda, Capitanich busca todos los caminos para vengarse”, afirmó en una entrevista con Radio Libertad. El dirigente rechazó así el proyecto del justicialismo para modificar la Constitución chaqueña y permitir que ambas elecciones se realicen en una misma jornada.

La discusión tiene como trasfondo un argumento que ya utilizó el oficialismo para impulsar la suspensión de las PASO provinciales: reducir los gastos electorales y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar. Ahora, el PJ apela a esas mismas razones para defender la unificación.

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El ahorro electoral, en el centro de la discusión

Consultado por esa coincidencia, Maldonado sostuvo que se trata de situaciones diferentes. “Las PASO resuelven una cuestión interna de los partidos políticos”, señaló, y defendió que cada fuerza deba afrontar el financiamiento de sus propios procesos de selección de candidatos.

También argumentó que las elecciones nacionales no se pagan con recursos del Tesoro provincial, por lo que rechazó equiparar el debate sobre las primarias con la propuesta de votar los cargos provinciales y nacionales el mismo día.

Su respuesta combinó esa defensa de la posición oficialista con cuestionamientos a las motivaciones del peronismo. “El justicialismo quiere llevar la abstinencia de poder a cualquier cosa”, expresó.

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Las acusaciones contra Capitanich

Para el presidente del radicalismo chaqueño, el proyecto responde al interés del sector que conduce Capitanich por recuperar el gobierno provincial.

“Creo que Capitanich tiene un serio problema a propósito de querer vengarse de sus derrotas electorales”, sostuvo. En ese marco, mencionó los resultados adversos del exgobernador y del espacio opositor frente a la alianza oficialista.

Maldonado también acusó a los legisladores que responden al dirigente peronista de actuar para “retomar el poder” y buscar “cómo dañan la figura del gobernador Zdero y del Gobierno”.

Las declaraciones trasladaron la controversia desde el diseño del calendario electoral hacia las intenciones que el radicalismo atribuye a sus adversarios.

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La UCR anticipó que dará quórum

Otro de los cuestionamientos de Maldonado fue la falta de acuerdos anteriores a la presentación del proyecto. Según su interpretación, el mecanismo de enmienda previsto en el artículo 212 de la Constitución provincial fue concebido para situaciones excepcionales y requiere una construcción política previa.

“Si hubiese sido sana la intención del peronismo, hubiese trabajado los consensos anteriormente”, afirmó. En cambio, consideró que la propuesta fue presentada “al solo efecto de provocar estas chicanas”.

Pese al rechazo, aseguró que el oficialismo participará de la discusión en la Legislatura. “Quórum sí, claro que vamos a tener, vamos a estar, pero nosotros vamos a expresarnos de acuerdo a lo que creemos y entendemos”, anticipó.