Chaco busca una alianza con Curaleaf para exportar cannabis medicinal y atraer inversiones

El Gobierno del Chaco busca impulsar una asociación entre la empresa local Cannafis y Curaleaf Holdings, compañía internacional de la industria del cannabis, para ampliar las exportaciones provinciales y atraer inversiones al sector. La posibilidad fue analizada durante una reunión encabezada por el gobernador Leandro Zdero con representantes de ambas firmas.

Según informó el Ejecutivo provincial, las conversaciones apuntaron a explorar un esquema que permita a Curaleaf desarrollar operaciones en Argentina y Sudamérica desde Chaco, en conjunto con Cannafis. La comunicación oficial no anunció un acuerdo firmado ni precisó montos de inversión o plazos de ejecución.

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Del encuentro participaron el presidente de la Agencia Chaco, Martín Braillard Poccard, y el CEO de Cannafis, Santiago Augusto. Por Curaleaf estuvieron Alejandro Gil, director de Asuntos Regulatorios; Érica Rigotti, directora de Activación de Mercado; y Guillermo Dravet, director de Desarrollo de Nuevos Mercados y Estrategia.

Exportaciones y acceso a nuevos mercados

Uno de los ejes de la reunión fue la posibilidad de ampliar la inserción internacional de la producción chaqueña de cannabis medicinal a través de una asociación entre las empresas.

El esquema planteado contempla dos objetivos: facilitar el acceso de Cannafis a nuevos mercados y evaluar la instalación de operaciones de Curaleaf en la provincia como punto de expansión regional. Por ahora, ambos forman parte de las alternativas en análisis.

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Desde la Agencia Chaco, Braillard Poccard destacó que estos contactos buscan atraer capitales y favorecer la transferencia de conocimientos y tecnología, además de abrir oportunidades comerciales para empresas locales.

Una negociación en etapa exploratoria

El Gobierno provincial presentó el encuentro como parte de su agenda de promoción de inversiones y exportaciones. En ese marco, busca posicionar a Chaco como una base productiva desde la cual las compañías puedan llegar al mercado argentino y a otros países sudamericanos.

Sin embargo, la información difundida se limita al análisis de una eventual asociación. No se detallaron compromisos de producción, destinos de exportación ni estimaciones de puestos de trabajo vinculados con el proyecto.