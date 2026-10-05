Cachanosky sobre la gestión de Milei: "Devaluaron bien a lo intervencionista y terminaron en el punto de partida"

Roberto Cachanosky y Antonio Aracre se cruzaron este lunes en la red social “X” por el valor del tipo de cambio actual y el respaldo de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei.

Todo comenzó cuando Aracre comentó un titular del diario Ámbito Financiero que expresaba que “Scott Bessent volvería a intervenir en la Argentina si el gobierno de Milei lo necesita”.

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El cruce entre Cachanosky y Aracre

“Para los que les gusta apostar contra el peso y la estabilidad de la Patria, Scott vigila”, sentenció el exjefe de asesores de Alberto Fernández.

A lo que Cachanosky le respondió: “¿Desde cuando el peso es un símbolo patrio? Cada vez se parecen más a los k argumentando”.

A esto el economista libertario contestó: “Desde que hay gente que para beneficiar a sus asesorados recomiendan liberar todo (=devaluar) y con eso que alimentos y pobreza se desmadren”.

El cruce continuó con una nueva respuesta de Cachanosky: “Entiendo que lo tuyo es una crítica a Milei porque es justo lo que hizo Milei en diciembre de 2023, devaluó y disparó la pobreza y el costo de los alimentos y el resto de los bienes”.

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Cruce por el tipo de cambio

En otro intercambio, Aracre replicó: “Cacha hacé un esfuerzo de profesionalismo. ¿Cuánto valía el dólar que se podía comprar sin corrupción y libremente (CCL) cuando asume Javier Milei?”

Por último Cachanosky argumentó: “Mirá los datos del tipo de cambio real bilateral que informa el BCRA. Hoy está igual que el que dejó Massa. Es decir, devaluaron bien a lo intervencionista, siguieron con el intervencionismo y terminaron en el punto de partida. Todo al divino gas”.

“¿Tantos beneficios tenés por apoyar incondicionalmente a Milei?”, concluyó.