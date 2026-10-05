Perfil
Últimas noticias
NEA
Redes sociales

Cachanosky sobre la gestión de Milei: "Devaluaron bien a lo intervencionista y terminaron en el punto de partida"

El economista mantuvo un cruce con Antonio Aracre en la red social "X" por el tipo de cambio.

Roberto Cachanosky
Suele criticar medidas del gobierno nacional en materia monetaria, cambiaria y fiscal, señalando contradicciones, riesgos de inflación, falta de reglas claras y deterioro de la credibilidad. | Roberto Cachanosky / X
José Pérez
José Pérez
 joemaperez  joemaperez

Roberto Cachanosky y Antonio Aracre se cruzaron este lunes en la red social “X” por el valor del tipo de cambio actual y el respaldo de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei.

Todo comenzó cuando Aracre comentó un titular del diario Ámbito Financiero que expresaba que “Scott Bessent volvería a intervenir en la Argentina si el gobierno de Milei lo necesita”.

Dal Poggetto: “La Argentina se está encareciendo en dólares”

El cruce entre Cachanosky y Aracre

Para los que les gusta apostar contra el peso y la estabilidad de la Patria, Scott vigila”, sentenció el exjefe de asesores de Alberto Fernández.

A lo que Cachanosky le respondió: “¿Desde cuando el peso es un símbolo patrio? Cada vez se parecen más a los k argumentando”.

A esto el economista libertario contestó: “Desde que hay gente que para beneficiar a sus asesorados recomiendan liberar todo (=devaluar) y con eso que alimentos y pobreza se desmadren”.

El cruce continuó con una nueva respuesta de Cachanosky: Entiendo que lo tuyo es una crítica a Milei porque es justo lo que hizo Milei en diciembre de 2023, devaluó y disparó la pobreza y el costo de los alimentos y el resto de los bienes”.

Carlos Rodríguez sobre la economía: "El temor a una crisis mayor parece crecer con los días"

Cruce por el tipo de cambio

En otro intercambio, Aracre replicó: “Cacha hacé un esfuerzo de profesionalismo. ¿Cuánto valía el dólar que se podía comprar sin corrupción y libremente (CCL) cuando asume Javier Milei?”

Por último Cachanosky argumentó: “Mirá los datos del tipo de cambio real bilateral que informa el BCRA. Hoy está igual que el que dejó Massa. Es decir, devaluaron bien a lo intervencionista, siguieron con el intervencionismo y terminaron en el punto de partida. Todo al divino gas”.

“¿Tantos beneficios tenés por apoyar incondicionalmente a Milei?”, concluyó.

También te puede interesar
En esta Nota