Ravier comparó a Messi con Milei y dijo que ambos son “un modelo a seguir”

En el día de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, el vocero presidencial Adrián Ravier comparó al capitán argentino con Javier Milei y sostuvo que ambos representan, según su mirada, “un ejemplo para todos”.

La comparación surgió durante la conferencia de prensa de este martes, cuando le preguntaron a Ravier por el liderazgo de Messi y por las características que mostró durante sus más de dos décadas con la camiseta argentina. El funcionario destacó especialmente su comportamiento fuera de la cancha y su relación con el público.

“No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde que admiramos fuera de la cancha. Esto también hay que insistir, es un ejemplo para todos nosotros”, sostuvo Ravier.

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Después de referirse a Messi, el vocero trasladó el eje de la respuesta hacia el Presidente. Ravier afirmó que Milei también representa, según su interpretación, un liderazgo con impacto internacional. “Lo es también Javier Milei por el liderazgo que está mostrando a nivel global”, señaló el funcionario.

En esa línea, vinculó al mandatario con los resultados electorales de los candidatos que respaldó y sostuvo que su liderazgo “es un modelo a seguir”. También enumeró logros que, de acuerdo con su evaluación, el Gobierno puede exhibir en materia económica, política y social.

Ravier afirmó además que, con el paso del tiempo, el gobierno de Milei será valorado por haber producido un cambio en el rumbo del país. Se trató de una valoración política del funcionario durante la conferencia de prensa.

La defensa de Milei por sus insultos a periodistas

Otra parte de la conferencia estuvo marcada por las preguntas sobre la relación entre Milei y los periodistas. Ante una consulta sobre los reiterados cruces del Presidente con trabajadores de prensa, Ravier defendió el comportamiento del mandatario.

“Milei le está poniendo un costo al periodista que opera, que miente”, afirmó el vocero. Y agregó que, desde su perspectiva, los cuestionamientos del Presidente “no son un ataque a la libertad de expresión”.

Ravier sostuvo además que Milei responde a quienes lo cuestionan y aseguró que el Presidente no inicia esos enfrentamientos.

Ravier evitó profundizar sobre los jueces que viajaron a París

Durante la misma conferencia, el vocero también fue consultado por la presencia de tres jueces en la comitiva oficial que viajó a París para participar de la Semana Argentina en Francia.

Ravier respondió que no tenía información sobre uno de los magistrados mencionados y señaló que el tema podría ser profundizado posteriormente. “El tema de la AFA, el Presidente ha sido crítico y sobre estos jueces no estoy al tanto y en todo caso se profundizará después”, dijo.

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Uno de los jueces mencionados es Sergio Fernández, integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y vicepresidente de la Comisión de Disciplina de la AFA. También viajaron el camarista federal Eduardo Farah y un juez de Río Negro, integrante de la Cámara Federal de General Roca, Richar Fernando Gallego.

La presencia de Fernández adquiere relevancia por su vínculo con la estructura disciplinaria de la AFA, organismo que en los últimos meses tomó decisiones vinculadas con distintos clubes y protagonistas del fútbol argentino.

La consulta se produjo justamente en una jornada marcada por la despedida de Messi de la Selección. El capitán argentino jugará este martes ante Benín en el estadio Monumental, en el último partido de su carrera internacional con la camiseta albiceleste.

LB