Messi se despide de la Selección Argentina con estatus de héroe nacional

Llegó el día que durante años pareció imposible imaginar. Lionel Messi juega este martes su último partido con la Selección argentina. El capitán será titular ante Benín, desde las 20, en el estadio Monumental, en una noche preparada especialmente para despedir a uno de los grandes protagonistas de la historia del seleccionado.

El partido tendrá un componente deportivo, pero la atención estará puesta principalmente en lo que sucederá alrededor de los 90 minutos. El Monumental estará colmado, habrá homenajes antes y después del encuentro y varios de los futbolistas que acompañaron a Messi durante los últimos años volverán a compartir una cancha con él.

Todos los récords que deja Lionel Messi en la Selección Argentina

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La despedida llega después de más de dos décadas con la camiseta argentina, en un ciclo que incluyó títulos, finales, momentos difíciles y una etapa de consagraciones que terminó con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Cuándo y dónde juega Messi su último partido con Argentina

Argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20 en el estadio Monumental. Será el último partido de la Selección en esta ventana internacional y también la última presentación de Messi con la camiseta albiceleste.

Las entradas para el encuentro se agotaron rápidamente y el estadio estará completo para acompañar al capitán en su despedida. El partido podrá verse en vivo por Telefe y TyC Sports. También estará disponible por streaming a través de Mi Telefe y TyC Sports Play.

Cómo será la despedida de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino prepara una jornada especial para acompañar el último partido del capitán.

Habrá homenajes, shows y distintas sorpresas antes y después del encuentro. Además, la Selección utilizará una indumentaria especial para la ocasión.

La despedida no se limitará al estadio. La figura de Messi también será homenajeada en distintos puntos del país, especialmente en Rosario, su ciudad natal, donde se organizaron actividades para acompañar una jornada que marcará el cierre de su etapa internacional.

Qué equipo prepara Scaloni para enfrentar a Benín

Lionel Scaloni prepara una formación con varios de los futbolistas que compartieron con Messi los principales momentos del ciclo de la Selección.

Emiliano “Dibu” Martínez estará en el arco. En la defensa aparecen Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, mientras que Agustín Giay ocupará el lateral derecho. El mediocampo estará integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En el ataque estarán Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

También estarán cerca del capitán otros referentes de su ciclo, como Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. Ángel Di María, ya retirado de la Selección, participará de la jornada de despedida.

La formación tiene un componente simbólico: reúne a varios de los futbolistas que acompañaron a Messi durante la etapa más exitosa de la historia reciente del seleccionado.

Por qué este partido es tan especial para Messi y la Selección

Messi comenzó su historia con la Selección mayor en 2005, cuando debutó en un amistoso ante Hungría. Desde entonces atravesó seis Mundiales y siete ediciones de la Copa América, además de disputar numerosas Eliminatorias y amistosos.

Durante sus primeros años con la camiseta argentina vivió varias finales perdidas y momentos de fuerte cuestionamiento. La historia cambió a partir de 2021, cuando Argentina ganó la Copa América en el Maracaná.

Después llegaron la Finalissima, el Mundial de Qatar y otra Copa América en 2024. Ese recorrido convirtió al equipo de Scaloni en una Selección campeona en los principales torneos que disputó durante ese período.

La última Copa del Mundo, disputada en 2026, fue el cierre deportivo de ese recorrido. Messi fue titular en la campaña argentina hasta la final ante España y, semanas después, confirmó su decisión de dejar la Selección.

Los números y récords que deja Messi

Messi se despide como máximo goleador y futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección argentina. Su carrera con la camiseta albiceleste también incluye numerosos récords en Mundiales, Copa América y Eliminatorias. Entre ellos se encuentra el de máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas y el de futbolista con más partidos disputados en la Copa América.

También participó de seis Mundiales y consiguió el título en Qatar 2022, además de haber sido subcampeón en 2014 y 2026.

Todos sus récords y estadísticas, en detalle, se pueden consultar en nuestra nota especial sobre los números que deja Messi en la Selección.

Los títulos de Messi con Argentina

La despedida llega después de una etapa marcada por las consagraciones. Con la Selección mayor, Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Antes había conseguido el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El Mundial de Qatar ocupa un lugar especial dentro de ese recorrido. En diciembre de 2022, Messi levantó por primera vez la Copa del Mundo como capitán después de haber disputado cuatro Mundiales anteriores.

Quién es Benín, el último rival de Messi

Benín será el rival de Argentina en la última presentación del capitán. El seleccionado africano es dirigido por el alemán Gernot Rohr, quien está al frente del equipo desde 2023.

En sus últimos compromisos por la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 empató 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania.

Para Benín, el encuentro tendrá también un significado especial porque será la primera vez que enfrente a Argentina. El plantel africano llegó al país varios días antes del partido y aprovechó su estadía para conocer el fútbol argentino.

Qué pasó con la Selección antes de la despedida

Argentina llega al último partido de la ventana internacional después de dos amistosos. El equipo dirigido por Scaloni goleó 4-0 a Bolivia y luego derrotó 7-0 a Burkina Faso, en encuentros que sirvieron principalmente para darle minutos a distintos futbolistas y probar variantes.

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Messi no participó de ninguno de esos dos partidos. Su regreso está reservado para este martes, en el encuentro que marcará su despedida.

La decisión de darle descanso en los compromisos anteriores también permitió que otros jugadores tuvieran protagonismo antes de la noche que concentrará todas las miradas en el capitán.

La despedida de Messi, minuto a minuto

La noche del Monumental marcará el final de una etapa que comenzó cuando Messi era apenas un adolescente y que terminó con el rosarino convertido en capitán, campeón del mundo y máximo goleador de la historia de la Selección argentina.

Durante más de 20 años, su nombre estuvo asociado a prácticamente todos los grandes momentos del seleccionado. Ahora, ante Benín, llegará el último partido.

La cobertura incluirá todos los detalles de la jornada: la previa, los homenajes, la formación, el partido, la despedida y las repercusiones posteriores.

Después de 21 años, Lionel Messi volverá a vestir la camiseta argentina por última vez.

LB/ff