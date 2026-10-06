300.000 puestos de trabajo y 30.000 pymes cerradas: en RDEco cuestionaron que se hable de una economía que se dinamiza

El avance del empleo informal abre un debate sobre la calidad del trabajo y la capacidad de los sectores productivos para generar puestos sustentables. Para Gonzalo Martínez Mosquera, “esta informalización es la primera etapa antes de pasar a un crecimiento del empleo en general”, aunque advirtió que los sectores que actualmente crecen podrían no absorber la pérdida de puestos en otras actividades.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Martínez Mosquera, Claudio Montiel y Guido Bambini analizaron la evolución del mercado laboral, el avance de la informalidad y los sectores que generan o destruyen puestos de trabajo en la Argentina.

Informalidad, plataformas y calidad del empleo

El especialista puso como ejemplo el trabajo en plataformas: “Me pregunto si el que está haciendo Uber tiene en cuenta la amortización de su auto” y planteó cuánto puede durar un esquema en el que el trabajador debe afrontar con sus propios recursos los costos de la actividad.

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Claudio Montiel sumó otra dimensión al debate: el impacto de la informalidad sobre las cuentas públicas. “No importa el tipo de empleo, sí importa, para una economía sí importa el tipo de empleo porque es con lo que después vos recaudás para poder sostener las cuentas nacionales”, sostuvo.

Además, cuestionó la interpretación de los datos sobre la creación de puestos de trabajo: “Cuando crece el empleo informal, cuando crece la uberización de la economía, cuando tenés 300.000 puestos de trabajo, 30.000 pymes que han cerrado, te digan que eso es bueno porque dinamiza la economía, la verdad, no sé qué economía dinamiza”.

Qué sectores crean empleo y cuáles lo destruyen

Desde CEPA, Guido Bambini señaló que el agro aparece como uno de los pocos sectores con creación neta de empleo, mientras que otras actividades presentan pérdidas. “El único que está creando o que ha creado en este período empleo en términos netos y marginalmente ha sido el agro”, afirmó.

Sobre la minería, explicó: “El sector de la minería es destructor neto de empleo”, al comparar la pérdida de puestos vinculados a actividades convencionales con los empleos generados en el litio, el oro y la plata. También señaló que “el sector hidrocarburífero, los pozos maduros de petróleo convencional han sido más destructores de empleo que lo que se ha generado en Vaca Muerta”.

Bambini también incluyó al sector financiero entre los sectores con destrucción neta de puestos, debido al cierre de sucursales y el avance tecnológico. Frente a este escenario, planteó el debate central: “Qué mercado laboral queremos, cómo va a tener trabajo y trabajo de calidad la población argentina”.

Montiel, en tanto, cuestionó la forma de interpretar las estadísticas laborales y remarcó que “cuando hablamos de empleo informal, no deja de ser una estadística con el sesgo que tiene la estadística, ni más ni menos”. Y concluyó: “Creer que el trabajo informal puede de alguna manera mejorar el nivel de empleo y no resolver o no entender lo que está pasando con materia de empleo, me parece que es no querer ver algo que es evidente”.