Premio Fortuna Trayectoria Empresarial: Alberto Grimoldi

En la 21º edición de los Premios Fortuna, se entregó el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial, el reconocido de la noche fue Alberto Grimoldi.

El presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, fue el encargado de acompañar a Jorge Fontevecchia, presidente & CEO del Grupo Perfil, en la entrega de este Premio.

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"Estoy feliz de estar en este acto", dijo Grimoldi al subir al estrado. "Grimoldi es una empresa que tiene 131 años. Es raro encontrar empresas tan viejas que hayan vivido una Argentina que a principios del siglo y hasta 1913 tenía el 6º o 7º ingreso por habitante del mundo". En ese mismo orden, el empresario agregó que, hasta 1960 Argentina tenía un ingreso por habitante mayor que Italia, y hasta el año del 80 tenía un ingreso por habitante mayor que España.

"Tuvimos una caída muy grande a lo largo de muchos años. Yo espero fervientemente que la apertura económica, y el saber adaptarse a esa apertura económica, que no es fácil para los que se criaron y se crearon durante el cierre de la economía de 70 años en Argentina, yo espero que lo sepamos transitar y seamos exitosos. Muchísimas gracias a todos", cerró el empresario.

Hace más de 130 años Grimoldi comenzó a caminar un sueño. La compañía fue fundada por la familia Grimoldi, y hoy el premio a la Trayectoria Empresarial es para Alberto Grimoldi –hijo-, que fue el encargado de reestructurar y reconvertir la firma a finales de los años 80. Hoy sigue siendo su presidente y trabaja día a día con sus hijos, 3era generación de Grimoldi.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

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En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.

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