Premio Fortuna Oro a la Mejor Empresa del Año: Transportadora de Gas del Sur

En la 21º edición de los Premios Fortuna llegó el momento más esperado de toda la noche, el Premio Fortuna de ORO a la MEJOR EMPRESA DEL AÑO fue para Transportadora de Gas del Sur (TGS) .

Oscar Sardi, CEO fue el encargado de recibir el merecido reconocimiento. En su discurso de agradecimiento, el empresario reconoció el esfuerzo y el trabajo de todos sus colaboradores. Asimismo, valoró la visión y confianza de los accionistas por acompañar una misión de largo plazo que permitió transformar a la compañía.

En esa línea, sostuvo que el premio no solo es un orgullo, sino un estímulo para seguir creciendo, generando valor y seguir contribuyendo con inversiones que son superiores a los US$ 4.000 millones durante el período 2026-2030.

Durante sus 33 años de historia, TGS se ha consolidado como líder en cinco líneas de negocio: Transporte de gas natural, Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural, Midstream en Vaca Muerta, Telecomunicaciones y Servicios. Además, la compañía impulsa el proyecto NGL’s, una iniciativa estratégica para monetizar el gas rico en hidrocarburos de Vaca Muerta.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.