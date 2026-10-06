martes 06 de octubre de 2026
ECONOMIA
Premios Fortuna 2026

Premio Fortuna Oro a la Mejor Empresa del Año: Transportadora de Gas del Sur

TGS se ha consolidado como líder en cinco líneas de negocio en sus 33 años de vida.

PREMIOS FORTUNA 2026 Oscar Sardi, CEO DE TGS, junto a Jorge Fontevecchia
PREMIOS FORTUNA 2026 Oscar Sardi, CEO DE TGS, junto a Jorge Fontevecchia. | CEDOC

En la 21º edición de los Premios Fortuna llegó el momento más esperado de toda la noche, el Premio Fortuna de ORO a la MEJOR EMPRESA DEL AÑO fue para Transportadora de Gas del Sur (TGS) .

Oscar Sardi, CEO fue el encargado de recibir el merecido reconocimiento. En su discurso de agradecimiento, el empresario reconoció el esfuerzo y el trabajo de todos sus colaboradores. Asimismo, valoró la visión y confianza de los accionistas por acompañar una misión de largo plazo que permitió transformar a la compañía.

En esa línea, sostuvo que el premio no solo es un orgullo, sino un estímulo para seguir creciendo, generando valor y seguir contribuyendo con inversiones que son superiores a los US$ 4.000 millones durante el período 2026-2030.

Durante sus 33 años de historia, TGS se ha consolidado como líder en cinco líneas de negocio: Transporte de gas natural, Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural, Midstream en Vaca Muerta, Telecomunicaciones y Servicios. Además, la compañía impulsa el proyecto NGL’s, una iniciativa estratégica para monetizar el gas rico en hidrocarburos de Vaca Muerta.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.

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