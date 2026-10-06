Premio Fortuna In Memoriam: Enrique Shaw

En la 21º edición de los Premios Fortuna, se vivió un momento de mucha emoción cuando Nunzia Locatelli, periodista y escritora, coautora del libro “Enrique Shaw: El apóstol de los empresarios”, y el monseñor Santiago Olivera, vicepostulador de la Causa de Santificación de Enrique Shaw, distinguieron al autor con el premio in memoriam. El galardón fue recibido por Silvia Bulla, presidente de UNIAPAC LATAM, y a Sara Critto de Eiras, nieta de Enrique Shaw.

Shaw nació en París el 26 de febrero de 1921, dos meses después con su familia viajaron a Argentina. En su juventud fue oficial de la Armada Argentina, etapa que dejó una huella indeleble en su formación humana y espiritual. Los valores propios de la vida naval —disciplina, responsabilidad, sentido del deber, espíritu de sacrificio y vocación de servicio— fueron asumidos por Shaw no solo como principios profesionales, sino como una guía permanente para toda su vida.

El elevado concepto altruista transmitido, de generación en generación, en la Escuela Naval Militar de “servir a la Patria hasta perder la vida”, probablemente adquirió en Enrique una perspectiva cotidianamente tangible que se transformó en “servir al prójimo”.

El papa León XIV aprobó un milagro atribuido a su intercesión, según confirmó oficialmente el Vaticano. Esta decisión abre el camino a su proclamación como beato y pone en relieve la figura de un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio, la coherencia personal y un profundo compromiso con el bien común.

Jorge Fontevecchia, fundador de la revista Fortuna, fué invitado a subir al escenario para entregar los últimos premios y, antes de eso, a decir unas palabras por dicho momento.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.