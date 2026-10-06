Premio Fortuna Mejor Empresa Infraestructura: Aeropuertos Argentina

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Aeropuertos Argentina obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor empresa de Infraestructura. Alberto Albamonte, presidente de Howard Johnson y Days Inn de Argentina, fue el encargado de entregar el premio al Máximo Bomchill, presidente de la empresa..

Boncing remarcó además el crecimiento de la actividad: “El año pasado gestionamos 50 millones de pasajeros en Argentina, con un crecimiento del 12%”, señaló. También subrayó la proyección internacional de la compañía, que forma parte de Corporación América Airports y opera aeropuertos en siete países. “Queremos ser un ejemplo de empresas argentinas que, con trabajo, inversión e innovación, salen desde la Argentina al mundo”, afirmó.

Se entregan los Premios Fortuna 2026 a las mejores y mayores empresas del país

Alberto Albamonte aprovechó la entrega para rendir homenaje a dos figuras que, según destacó, dejaron una huella importante en el periodismo y en el empresariado argentino. “Primero, a un extraordinario periodista, don Alberto Fontevecchia. Y segundo, a Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios con los que tuve el honor de trabajar y de los que contribuyen a que este país vuelva al camino del progreso y de la riqueza”, expresó.

Aeropuertos Argentina inició sus operaciones en 1998 con el objetivo de gestionar y operar terminales aéreas en todo el país. Desde entonces, se consolidó como el mayor operador aeroportuario privado a nivel mundial, administrando actualmente 35 aeropuertos en territorio argentino.

Su equipo está compuesto por más de 2.100 colaboradores y la compañía maneja alrededor del 90% del tráfico aerocomercial nacional y, a través de la labor y compromiso de su personal, conecta Argentina con el resto del mundo.

Desde el inicio de la concesión, la mejora de la experiencia de los pasajeros y la modernización de la infraestructura fueron prioridad para la firma fundada por Eurnekian. Esto implica no solo optimizar los servicios actuales, sino también ampliar y renovar terminales y pistas, incorporar tecnología de última generación y promover prácticas sustentables para cuidar el medio ambiente y fortalecer el mercado aeronáutico nacional.

Además, forma parte de Corporación América Airports, un grupo que opera 53 terminales en seis países. Su red abarca a 35 aeropuertos, gracias a un plan de inversiones que busca optimizar el sistema y aumentar su capacidad en línea con las políticas aerocomerciales definidas por el Estado Nacional.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.