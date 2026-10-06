Premio Fortuna Mejor Banco: Banco de Valores

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa VALO obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Banco. Diego Bleger, presidente y CEO de KPMG Argentina fue el encargado de entregar a Cristian Navarro, CEO de la compañía bancaria, quien recibió el máximo galardón.

"Banco de Valores nació hace casi 50 años y creció de la mano de los agentes de bolsa, así que este lugar es un poco parte de nuestra historia. Lo hemos ido tranformando en los últimos años para convertirlo en el banco de inversión más grande de Argentina, líder en el segmento corporativo", afirmó Navarro.

Y agregó: "VALO cotiza en bolsa, así que comparto este premio con los 40 mil accionistas que comparten el día a día nuestro y, obviamente, con las casi 300 personas que todos los días buscan soluciones para todos los clientes del país".

Fundada en 1978 como un proyecto gestado en el Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL) se constituyó como accionista mayoritario.

Actualmente, VALO no opera como un banco minorista tradicional para el público general, sino que se enfoca en el mercado de capitales y la banca corporativa y es el principal agente fiduciario financiero y el mayor agente de custodia independiente de Fondos Comunes de Inversión (FCI) en Argentina.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.