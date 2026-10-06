Premio Fortuna Gestión Institucional: Adelmo Gabbi

En la 21º edición de los Premios Fortuna, Adelmo Gabbi obtuvo el máximo galardón como Premio a la Gestión Institucional. La estatuilla fue entregada al ganador de la mano de los empresarios Alfredo Coto y Alberto Grimoldi.

“Quiero compartirlo con los consejeros de la Bolsa de todos estos años, que han ayudado a mantener y superar el prestigio bursátil”, señaló Gabbi. También agradeció especialmente a distintos socios de la entidad y remarcó que el premio excede su figura personal, al atribuirlo al esfuerzo de quienes integran la institución y acompañaron su gestión.

Premio Fortuna Mejor Empresa Infraestructura: Aeropuertos Argentina

Gabbi extendió además el reconocimiento al denominado Grupo de los Seis, integrado por la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Destacó la “unidad inquebrantable” que, según afirmó, mantuvieron esas entidades en los distintos momentos del país y su defensa del empresariado argentino.

“Estamos pensando en el futuro y dejando de lado egos personales”, sostuvo. Y cerró con una convocatoria al sector privado: “Acá estamos los que trabajamos todos los días para construir la Argentina del futuro”.

Sobre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Fundada el 10 de julio de 1854, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es la mayor bolsa de valores y principal centro de negocios y finanzas de la República Argentina.

En ella transaccionan acciones de importantes multinacionales extranjeras y nacionales, bonos, divisas y contratos de futuros. Adelmo Gabbi es el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde hace más de 18 años, ratificado año a año por los socios de la Bolsa.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.