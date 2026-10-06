Premio Fortuna Mejor Empresa Papelera: Ángel Estrada

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Ángel Estrada obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Papelera. La estatuilla característica fue entregada por el embajador de España, Joaquín Aristegui Laborde, a Esteban Kasas CEO de la compañía.

Ángel Estrada fue fundada en 1869 y comenzó vinculada a la educación y a la producción de materiales escolares. En 1884 participó en la creación de una de las primeras fábricas de papel del país. Con el tiempo, la empresa desarrolló marcas reconocidas como Rivadavia y El Nene, que se incorporaron a la vida cotidiana de varias generaciones de argentinos.

En la actualidad, Ángel Estrada se concentra principalmente en la fabricación de productos de papelería escolar y de oficina. Su marca Rivadavia continúa siendo uno de sus principales productos y la empresa mantiene una planta industrial en La Rioja y un centro de distribución en la provincia de Buenos Aires. Además, en 2026 recurrió nuevamente al mercado de capitales para financiar capital de trabajo y continuar desarrollando sus actividades.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.