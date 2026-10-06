Se entregan los Premios Fortuna 2026 a las mejores y mayores empresas del país

La revista Fortuna realizará este martes 6 la ceremonia de entrega de los Premios Fortuna 2026, el reconocimiento que cada año distingue a las mejores y mayores empresas del país y a figuras destacadas del mundo empresarial. La ceremonia comenzará a las 17.30, en el recinto principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y contará con la participación de empresarios, ejecutivos y referentes de distintos sectores de la economía.

En esta 21ª edición, los Premios Fortuna reconocerán el desempeño de compañías de sectores que van desde la industria automotriz y energética hasta alimentos, infraestructura, construcción, siderurgia, gas y el sistema financiero. También se entregarán distinciones especiales a empresas y personalidades por su trayectoria, gestión, innovación y aporte al ámbito empresarial.

Los premios surgen de la evaluación realizada por Aurum Valores, consultora y agente de bolsa que acompaña a Fortuna en el desarrollo del ranking. El análisis y la confección de los resultados estuvieron liderados por Pablo Repetto, gerente general de la firma.

Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2025

Todas las categorías de los Premios Fortuna 2026

Durante la ceremonia se entregarán los premios a las mejores empresas en distintos rubros:

Mejor Automotriz Mejor Eléctrica Mejor Electrónica Mejor Petrolera Mejor Papelera Mejor empresa de Alimentos Mejor empresa de Infraestructura Mejor empresa de Construcción e Insumos Mejor empresa Siderúrgica Mejor empresa Gasífera Mejor Banco

Además, habrá una serie de premios especiales para reconocer desempeños y características particulares de distintas compañías e instituciones. Entre ellos se encuentran:

Premio a la Integración Social Premio a la Excelencia en el Gerenciamiento de Riesgos Premio a la Innovación Tecnológica en el NEA Premio a la Diversificación Corporativa y Ecosistema Multi-Industria Premio a la Gestión Institucional Premio In Memoriam

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La ceremonia también incluirá reconocimientos centrales: el Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del Año, el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial y el Premio Fortuna 2026 al Empresario del Año. A ellos se suma el Fortuna de Plata a la Mayor Empresa, que completa los principales galardones de la edición.

Como en cada edición, este 2026 volverá a reunir en la Bolsa de Comercio a los principales protagonistas del mundo empresarial argentino para reconocer a las compañías y referentes que se destacaron durante el año.