martes 06 de octubre de 2026
ECONOMIA
Premios Fortuna 2026

Se entregan los Premios Fortuna 2026 a las mejores y mayores empresas del país

La ceremonia se realizará este martes desde las 17.30 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En su 21ª edición, se reconocerá a empresas y referentes de distintos sectores de la economía argentina.

Premio Fortuna Estatuilla 120082025
Estatuilla Premio Fortuna | CeDoc

La revista Fortuna realizará este martes 6 la ceremonia de entrega de los Premios Fortuna 2026, el reconocimiento que cada año distingue a las mejores y mayores empresas del país y a figuras destacadas del mundo empresarial. La ceremonia comenzará a las 17.30, en el recinto principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y contará con la participación de empresarios, ejecutivos y referentes de distintos sectores de la economía.

En esta 21ª edición, los Premios Fortuna reconocerán el desempeño de compañías de sectores que van desde la industria automotriz y energética hasta alimentos, infraestructura, construcción, siderurgia, gas y el sistema financiero. También se entregarán distinciones especiales a empresas y personalidades por su trayectoria, gestión, innovación y aporte al ámbito empresarial.

Los premios surgen de la evaluación realizada por Aurum Valores, consultora y agente de bolsa que acompaña a Fortuna en el desarrollo del ranking. El análisis y la confección de los resultados estuvieron liderados por Pablo Repetto, gerente general de la firma.

Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2025

Todas las categorías de los Premios Fortuna 2026

Durante la ceremonia se entregarán los premios a las mejores empresas en distintos rubros:

Mejor Automotriz

Mejor Eléctrica

Mejor Electrónica

Mejor Petrolera

Mejor Papelera

Mejor empresa de Alimentos

Mejor empresa de Infraestructura

Mejor empresa de Construcción e Insumos

Mejor empresa Siderúrgica

Mejor empresa Gasífera

Mejor Banco

Además, habrá una serie de premios especiales para reconocer desempeños y características particulares de distintas compañías e instituciones. Entre ellos se encuentran:

Premio a la Integración Social

Premio a la Excelencia en el Gerenciamiento de Riesgos

Premio a la Innovación Tecnológica en el NEA

Premio a la Diversificación Corporativa y Ecosistema Multi-Industria

Premio a la Gestión Institucional

Premio In Memoriam

Fortunas récord: los 10 hombres más ricos del mundo en octubre 2026

La ceremonia también incluirá reconocimientos centrales: el Fortuna de Oro a la Mejor Empresa del Año, el Premio Fortuna 2026 a la Trayectoria Empresarial y el Premio Fortuna 2026 al Empresario del Año. A ellos se suma el Fortuna de Plata a la Mayor Empresa, que completa los principales galardones de la edición.

Como en cada edición, este 2026 volverá a reunir en la Bolsa de Comercio a los principales protagonistas del mundo empresarial argentino para reconocer a las compañías y referentes que se destacaron durante el año.

También te puede interesar
En esta Nota