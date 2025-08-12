martes 12 de agosto de 2025
Las mejores fotos de los Premios Fortuna 2025

En el evento participaron las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.

Este martes 12 de agosto se realizó la vigésima edición de los Premios Fortuna, un evento donde se reconoce a las mejores empresas de Argentina. Desde hace 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil S.A. organiza esta gala de premiación de la que participan las firmas más importantes de nuestro país, junto a reconocidas figuras del mundo político.

El encuentro se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en la calle Sarmiento 299 de la Capital Federal, donde Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, entregó el prestigioso premio Fortuna de Plata a Matías Patanian, director de Corporación América.

Otro momento destacado y emotivo de la noche fue cuando Ledesma fue seleccionada en 2025 como la Mejor Empresa Agroproductiva. Además, Eduardo Nogués y Carlos Blaquier nieto recibieron el premio e manos de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Premios Fortuna 2025 20250812
Jorge Fontevecchia entregando el premio Fortuna de Plata a Matías Patanian

Galería de fotos

Mariano Vega, CEO de RAGHSA

Eduardo Escasany, presidente del Grupo Financiero Galicia, Rubén Cherñajovsky, fundador y dueño de Newsan, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Jorge Brito, presidente de Banco Macro

