Premio Fortuna de Plata a la Mayor Empresa del País: Compañía General de Combustibles

Sin ningún lugar a dudas una de las estatuillas más esperadas corresponde al Premio Fortuna de Plata 2025, a la Mayor Empresa del país. Este año la compañía galardonada fue Compañía General de Combustibles.

De manos de Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, y de Jorge Fontevecchia, recibió la distinción Matías Patanian, Director de Corporación América.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Sobre Compañía General de Combustibles

Compañía General de Combustibles es una empresa energética independiente líder con una atractiva cartera de yacimientos de petróleo y gas en Argentina, dedicada al desarrollo, producción y exploración de gas natural y petróleo crudo.

Actualmente, es el sexto mayor productor de gas de Argentina. Prácticamente todas sus actividades de producción y exploración se centran en la cuenca terrestre Austral, en la provincia de Santa Cruz, al sur del país.

De hecho, son el mayor productor de gas en la cuenca terrestre Austral, con un total de 7,3 millones de acres brutos y 5,3 millones de acres netos. Operamos o tenemos participación en 40 yacimientos de petróleo y gas en doce bloques de la cuenca Austral, un bloque en la cuenca Neuquina y un bloque en la cuenca Noroeste.

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.