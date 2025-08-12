Premio Fortuna Mejor Empresa de Logística e Infraestructura: Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina, la firma fundada por Eduardo Eurnekian a fines de la década del 90, se quedó con el Premio Fortuna a la Mejor Empresa de Logística e Infraestructura del país por segundo año consecutivo.

La estatuilla fue entregada por Jorge Fontevecchia, cofundador del Grupo Perfil, a Matías Patanian, vicepresidente de la firma premiada.

"En enero hemos quebrado el récord de pasajeros con más de 4,2 millones, un 11% más que el año pasado. Aeroparque ha sido elegido como el mejor aeropuerto del mundo en su categoría y la compañía ha penetrado en el ranking de las empresas en las cuales a la gente le gustaría trabajar", destacó Patanian para luego agradecer a Fortuna por la premiación.

Aeropuertos Argentina inició sus operaciones en 1998 con el objetivo de gestionar y operar terminales aéreas en todo el país. Desde entonces, se consolidó como el mayor operador aeroportuario privado a nivel mundial, administrando actualmente 35 aeropuertos en territorio argentino.

Su equipo está compuesto por más de 2.100 colaboradores y la compañía maneja alrededor del 90% del tráfico aerocomercial nacional y, a través de la labor y compromiso de su personal, conecta Argentina con el resto del mundo.

Desde el inicio de la concesión, la mejora de la experiencia de los pasajeros y la modernización de la infraestructura fueron prioridad para la firma fundada por Eurnekian. Esto implica no solo optimizar los servicios actuales, sino también ampliar y renovar terminales y pistas, incorporar tecnología de última generación y promover prácticas sustentables para cuidar el medio ambiente y fortalecer el mercado aeronáutico nacional.

Además, forma parte de Corporación América Airports, un grupo que opera 53 terminales en seis países. Aunque comenzó con 33 aeropuertos, hoy su red abarca 35, gracias a un plan de inversiones que busca optimizar el sistema y aumentar su capacidad en línea con las políticas aerocomerciales definidas por el Estado Nacional.

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.