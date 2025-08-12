Premio Fortuna 2025 a la Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca: Grupo Mendizábal

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue el escenario de entrega de la vigésima edición de los Premios Fortuna, la revista de Editorial PERFIL SA, que ha convertido el evento en un encuentro destacado entre personalidades del mundo empresarial y político.

El Grupo Mendizábal fue galardonado con el Premio Fortuna a la Gestión Empresarial y Posicionamiento de Marca por el trabajo realizado con la firma internacional Stanley en la Argentina y otros países.

Facundo Mendizábal: “Buscamos marcas de alto valor que puedan tener adaptabilidad local"

El reconocido empresario Facundo Mendizábal recibió la distinción de manos de Gastón Pérez Izquierdo, Asesor en Estrategias Corporativas.

En sus palabras de agradecimiento, Mendizábal reconoció que esta fue "la primera vez" que participaron del evento y se mostró gratamente sorprendido de participar entre empresas tan grandes del país y grupos empresarios tan importantes. "Es para nosotros un honor formar parte hoy. Estamos en el camino de querer ser uno de los grupos importantes de Argentina en el futuro. Así que, esta es nuestra presentación en sociedad. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá", sostuvo.

Con más de medio siglo de trayectoria y un equipo que supera los 100 colaboradores, el grupo se define como “un hub de empresas de capitales 100% argentinos, especializado en posicionar, distribuir y comercializar productos de marcas reconocidas a nivel mundial”.

Sus líneas llegan a miles de puntos de venta en todo el país, una red que consolida su liderazgo y reafirma su rol como puente entre marcas globales y consumidores locales.

Algunos apuntes sobre la trayectoria de Facundo Mendizábal

Facundo Mendizabal es un emprendedor argentino, fundador y dueño ejecutivo de Grupo Mendizabal. A lo largo de su trayectoria en el mundo empresarial trabaja para demostrar su espíritu pionero y su enfoque en generar valor a través de la acción.

Su visión lo llevó a adquirir las acciones de la empresa familiar Parallel SA, donde formó un exitoso equipo que impulsó el desarrollo de marcas mundialmente reconocidas como Philips-Avent, Chicco y Stanley en Argentina y otros países de América Latina.

En 2023 decidió dar un paso audaz al adquirir la operación argentina de la reconocida marca alemana de productos de escritura y arte, edding, lo que se considera como un punto destacado para el nacimiento del hub de empresas que lleva su apellido.

Además de su trayectoria en el mundo empresarial, Facundo también es un amante de la naturaleza y un apasionado jugador de polo. Con gran dedicación ha creado su propio equipo de polo y participa en torneos por todo el mundo.

