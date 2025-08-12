El Premio Fortuna a la Mejor Empresa Telecomunicaciones fue para Telecom

La empresa Telecom resultó ganadora del Premio Fortuna a la “Mejor Empresa de Telecomunicaciones” durante la 20° edición de los galardones. En la actualidad, es una de las firmas más destacadas del país en el rubro de la conectividad y el entretenimiento.

La distinción fue recibida por parte de Pedro López Matheu, el actual director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de la firma ganadora.

Se entregaron los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Telecom, líder en el rubro de las telecomunicaciones

Telecom Argentina ofrece soluciones de conectividad y entretenimiento. Cuenta con más de 34,6 millones de servicios activos y más de 2.900 localidades conectadas con 4G en todo el país.

El menú de la compañía de telecomunicaciones incluye conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenidos en vivo y a demanda que integra series, películas, gaming, música y programas de TV.

Mediante las marcas comerciales Personal, Fibertel, Flow y Telecom, brinda servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas e instituciones en todo el país. Además, está presente en Paraguay con servicio móvil y en Uruguay, con televisión paga.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.

MFN/DCQ