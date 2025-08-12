Premio Fortuna Mejor Empresa Compromiso con el Medio Ambiente: Arcos Dorados - McDonald's

En la 20º edición de los Premios Fortuna, el galardón como Mejor empresa Compromiso con el Medio Ambiente lo obtuvo Arcos Dorados - McDonald’s. Eduardo Lopardo, director general en Arcos Dorados Argentina recibió el premio de manos de Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina.

"Arcos Dorados - McDonald's es una compañía que desde hace más de 35 años trabaja en temas de impacto social y sustentabilidad, mucho antes de que las estructuras de sustentabilidad existieran. Este premio es un honor para mí, creo que tiene que ver con el fundador Gus Stayton, que le puso su impronta a la compañía. Tenemos 16.000 colaboradores que hacen realidad los programas y las iniciativas que surgen de los escritorios", afirmó Lopardo.

Y agregó: "Es un orgullo decir que este año logramos que el 50% de la energía de nuestros 227 restaurantes sea de fuentes renovables. Además tenemos una cadena de recuperación de todo el aceite que utilizamos para que sea transformado y exportado como biodiesel. Todos los locales que pone McDonald's en Argentina tienen 25 iniciativas que intervienen en la sustentabilidad".

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Recientemente, Arcos Dorados firmó un nuevo acuerdo estratégico con la empresa energética Capex, que permitirá abastecer con energía solar a 78 restaurantes de McDonald’s en Argentina. El contrato, contempla el suministro de 20.000 Mega Watts-hora (MWh) anuales durante siete años, provenientes del parque solar "La Salvación" en la provincia de San Luis. Esta iniciativa permite que el 50% de la matriz energética de McDonald’s Argentina provenga de fuentes renovables.

En su último Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible se destacó que, en Argentina, el 95% de los ingredientes provienen de proveedores locales y el 100% de la carne abastecida cumple con la política de Carne Libre de Deforestación. Además, se implementaron mejoras en eficiencia térmica, y se reforzó el compromiso ambiental con campañas de reciclaje de cartón, papel, empaques y uniformes.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.