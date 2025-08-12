Premio Fortuna 2025 al Mejor Banco: Galicia

El Banco Galicia fue galardonado con el Premio Fortuna 2025 al Mejor Banco en la vigésima edición de esta entrega de premios que ya se ha convertido en un clásico del mundo empresarial.

El premio fue entregado por Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto y lo recibió Fabián Kon, CEO del Banco Galicia.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Al subir a recibir el premio, Kon agradeció en especial a Editorial Perfil, a todo el equipo de Galicia, a los accionistas, directores y especialmente a los clientes, "para quienes tratamos de ser un buen banco".

Kon destacó: "Tratamos que muchos emprendedores puedan tener crédito para poder crecer. Intentamos que la gente pueda también tener crédito para comprarse una casa, que también pueda haber inversiones, ahorros, para que todos tengamos nuestra etapa pasiva resuelta. Eso es lo que tiene que hacer un buen banco", dijo agradecido y agregó que "eso se puede hacer en un contexto ordenado, en un contexto en donde haya una moneda, en donde todo esto sea posible. Y hay determinados conceptos que hoy están en discusión, que uno escucha que están muy vinculados a la política y que no son políticos. El orden fiscal, el cumplimiento de los compromisos, la estabilidad de las reglas de juego no son temas políticos, son temas que los argentinos tenemos que incorporar y tenemos que hacer que sean permanentes para que todo este futuro que nosotros vemos de crecimiento y de creación de empleo pueda ser posible", subrayó el empresario.

Con más de 110 años de trayectoria, el Grupo Galicia en la actualidad está integrado por Banco Galicia, Naranja X, Galicia Seguros, Galicia Asset Management, Inviu y Galicia Securities.

En 2024, Galicia se convirtió en el primer banco privado del sistema financiero del país y en la segunda entidad financiera de Argentina. Vale señalar que en la 19º edición de los Premios Fortuna, Fabián Kon, se llevó el premio como CEO del año que recibió de manos de Jorge Fontevecchia, Cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network.

Los cambios que vienen en septiembre 2025 sobre el futuro del Banco Galicia

Grupo Galicia y Banco Galicia informan que, a partir del 1° de septiembre de 2025, Fabián Enrique Kon dejará su posición como Gerente General (CEO) de Banco Galicia, cargo que ocupó durante los últimos 10 años, para continuar ejerciendo su rol de CEO del Grupo Galicia.

A partir de esa fecha Diego Hernán Rivas será el nuevo CEO de Banco Galicia, sujeto a la aprobación del BCRA. Diego Rivas cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el Banco, formando parte del Comité Ejecutivo durante los últimos 10 años, habiéndose desempeñado previamente como CFO, CRO (Riesgo), Gerente de la Banca Financiera y CEO de otras compañías del grupo, entre otras posiciones.

“Continuaré desempeñando mi cargo de CEO en Grupo Galicia, el holding que controla Banco Galicia, Naranja X, Galicia Seguros, Galicia Asset Management, Inviu, etc. enfocándome en la ejecución de la estrategia, en obtener sinergias entre las compañías del Grupo y en consolidar una visión compartida de creación de valor sostenible a largo plazo”, comentó Fabián Kon.

Premios Fortuna

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.