Premio Fortuna Mejor Empresa Automotriz: Toyota Argentina

En la 20º edición de los Premios Fortuna, la empresa Toyota Argentina obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Automotriz.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue el encargado de entregar el premio al presidente de la compañía, Gustavo Salinas.

Al agradecer el premio, el presidente de Toyota Argentina expresó: "Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento que, por supuesto, le corresponde a las 8.000 personas que trabajan en Toyota Argentina y a las casi 30.000 que constituyen la cadena de valor, proveedores, concesionarios, sindicato, que trabajamos 24 horas al día para producir y exportar el vehículo más vendido en toda esta región".

"Nos comprometemos fuertemente todos los días en seguir invirtiendo, produciendo, exportando y generando empleo en la Argentina. Es nuestro compromiso con el país y poder, desde Toyota, contribuir a la sociedad", sostuvo Salinas.

La trayectoria de Toyota en Argentina comenzó en 1997 con la inauguración de su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. Hoyes la automotriz local con más ventas, más exportación y más producción local. En su planta de Zárate produce la SW4 y la pick-up Hilux, la más vendida del país.

En Zárate, el plan de producción para 2025 es de 175.000 unidades de Hilux y SW4 para atender la demanda local y regional. El 80% de la producción se exporta a 22 países de América Latina.

En el primer semestre de 2025, Toyota produjo el 35% de los vehículos de origen nacional y acumuló el 51% del total de las exportaciones de la industria automotriz.

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.