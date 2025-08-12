Premio Fortuna Mejor Empresa Electrónica: Newsan

Se llevó a cabo la 20° edición de los Premios Fortuna, el evento que galardona a las mejores y mayores empresas del país. Este año, Newsan fue elegida como la Mejor empresa de Electrónica. La estatuilla característica fue entregada por Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a Luis Galli, presidente y CEO de la compañía.

Al momento de recibir el premio, Galli agradeció a las autoridades de Editorial Perfil y Revista Fortuna. "Nos pone muy contentos. Es nuestro Fortuna número 11", señaló.

Asimismo, contó que Newsan es la pasión, el sueño y el ADN de Rubén Cherñajovsky."Nosotros lo que hacemos es seguir el legado de él, de seguir aprendiendo", destacó. También, enumeró algunos de los logros de la empresa. "Lo único permanente en Newsan es la evolución", concluyó.

¿A qué se dedica Newsan?

Newsan es uno de los grupos económicos más importantes del país en fabricación, importación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y electrodomésticos.

En los últimos 10 años lleva invertidos más de US$ 300 millones. Además, durante 2024, la compañía logró superar los US$ 1000 millones en ventas en Electrónica de Consumo, Electrodomésticos y Movilidad.

Premios Fortuna

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.