Premio Fortuna Mejor Empresa de de Salud: Laboratorios Richmond

Laboratorios Richmond obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa de Salud en la 20º edición de los Premios Fortuna, que fue recibido por su presidente Marcelo Figueiras.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Laboratorios Richmond Es una empresa farmacéutica regional con base en Argentina que desarrolla y produce medicamentos con tecnología de última generación, y foco en diversas áreas terapéuticas como infectología, oncología, cardiometabolismo y neurociencia, entre otras.

Desde sus plantas de Argentina y Colombia con tecnología de última generación, sus productos llegan a 25 países a través de subsidiarias y socios estratégicos.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a los más destacados en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.