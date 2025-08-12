Premio Fortuna a la Trayectoria Empresaria: Eduardo Constantini

En la 20º edición de los Premios Fortuna, Eduardo Costantini, fue galardonado en la categoría Trayectoria Empresaria, quien recibió el premio de manos de Jorge Fontevecchia, Co fundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network.

Tras recibir el premio, Constantini expresó: "Me vienen muchas ideas. La primera es que no sería quien soy sino por la gente que me rodeó. Soy el resultado de un trabajo en equipo, de muchos años, de un grupo de gente que fue disciplinada, que amó como yo a la Argentina, a lo que hace, y ponemos énfasis en la creatividad. Comenzamos de cero en nuestros proyectos e intentamos agregar valor con una mirada holística, teniendo en cuenta no solamente lo arquitectónico, el diseño, sino también la sustentabilidad, la organización social y política".

En ese sentido, el empresario describió que "nuestros proyectos como el de Nordelta involucran a más de 50.000 personas y hay que entender la organización social de ese hábitat. Nosotros pensamos no solo en el rendimiento económico, sino también en la calidad de vida que podemos brindar a la sociedad. Puede ser un edificio corporativo o de vivienda pero también una ciudad-pueblo".

"Pasamos por innumerables crisis, volatilidades y coincidimos con Jorge Fontevecchia en que lo que más necesita la Argentina no es una política de oposición o polarización como estrategia para ganar una elección, sino todo lo contrario, políticas de estado, previsibilidad y eso principalmente emana de la responsabilidad política.

"Luego está la condición técnica de un programa, pero si estamos polarizados en lo político no sabemos si vamos a ir para la derecha o la izquierda, si el comportamiento fiscal, monetario se va a mantener en el tiempo o se va a modificar como ocurrió en el pasado", agregó Constantini.

"Aprendo de lo que escuché de todos los galardonados. Me da vitalidad ver un empresariado pujante, que ama el país, que trata de superarse continuamente y tiene esa mirada holística no solo sobre su empresa sino sobre toda la sociedad", señaló el empresario.

Costantini es Licenciado en Economía (UCA, Argentina) y Master of Arts in Quantitive Economics (Universidad East Anglia, Inglaterra) y tiene más de tres décadas de experiencia en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios innovadores y de gran escala en los segmentos de complejos urbanos integrales, torres residenciales y propiedades comerciales.

Es fundador y accionista principal de Consultatio Asset Management, Consultatio Investments y Consultatio SA, con operaciones que se desarrollan en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Costantini creó en 1995 la Fundación que lleva su nombre y a través de ella inauguró el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) el 21 de septiembre de 2001, uno de los atractivos culturales más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para la inauguración del Malba, Costantini donó 226 obras de artistas icónicos como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Wifredo Lam, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Cándido Portinari y Antonio Berni, entre otros.

Premios Fortuna 2025

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

