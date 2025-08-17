Los Premios Fortuna 2025 celebraron su aniversario con alta convocatoria

En su vigésima edición, los Premios Fortuna reconocieron a las mejores empresas de Argentina. Desde hace 20 años, la revista Fortuna de Editorial Perfil organiza esta gala para acompañar con un galardón a las compañías que siguen apostando por el país en sectores como, por ejemplo, el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

Esta edición 2025 se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Planteo. “El verdadero mal que tenemos que vencer es la imposibilidad de ponernos de acuerdo”, dijo Jorge Fontevecchia, fundador de Editorial Perfil, y anfitrión de los Premios Fortuna. “Escucho muchos analistas que plantean que lo importante es que gane el oficialismo para que se lleven adelante las reformas que la Argentina necesita. A mí me parece que lo importante es que la oposición comparta las ideas del oficialismo. Porque como ya está demostrado, no importa cuántos votos saque el oficialismo de turno. Sea éste oficialismo, o el anterior u otros anteriores, no puede nombrar el Procurador de la Nación, no puede nombrar un juez de la Corte Suprema. (...) Yo soy de los que creen que lo que hace falta es unión, y lo importante aquí es decir, bueno, ¿quién es el monstruo ahí, no? Ahí tenemos el problema, ¿quién es? ¿Quién sería el cascarudo? Y, bueno, identificar cuál es el mal, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva el mal es el espíritu anticonciliador. O sea, el verdadero mal que nosotros tenemos que vencer es la imposibilidad de ponernos de acuerdo”.

Selección. Por su parte, Ceferino Reato, actual director de Fortuna, también habló ante el público empresario y recordó cómo crearon estos premios. “Esta idea surgió cuando recién estábamos superando la gran crisis del 2002-2003, como una iniciativa del fundador de Fortuna, Jorge Fontevecchia, para reconocer a las empresas y a los empresarios que hacían bien las cosas”, recordó Reato. En ese contexto, explicó que “en aquel momento, la actividad privada no tenía tanta buena prensa y era vista por muchos como responsable de la crisis que sacudió al país”. Además explicó cómo se seleccionaron a los ganadores de los Premios Fortuna. “Todos los años contratamos a una consultora, Aurum Valores, que analiza los balances públicos de las compañías que participan, y elabora un ranking de las mejores empresas de Argentina. A partir de ahí se determina el ganador en cada categoría, así como la mejor empresa en general, que recibe el Premio Fortuna de Oro”.

Y luego Reato detalló cómo fue la modificación que se introdujo este año en la categoría “Mayor Empresa”: “Ahora se toma en cuenta no solo quién factura más, sino también cuál de las veinte empresas que más facturan creció más en porcentaje en los últimos dos años, y esa recibe el Premio Fortuna de Plata”.