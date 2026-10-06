Premio Fortuna Diversificación Corporativa y Ecosistema Multi-Industria: Newsan

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Newsan. Obtuvo el máximo galardón como Premio a la Diversificación Corporativa y Ecosistema Multi- Industria. Luis Galli, presidente y CEO del grupo subió al escenario para recibir la estatuilla.

Al momento de recibir el galardón, el empresario recalcó que, hace 4 años, el grupo inició una transformación de su negocio tradicional de electrónica y consumo. Explicó que se le sumó a esas unidades la exportación de alimentos. "Veíamos que venía otra Argentina y pensamos cómo nos podíamos reinventar y hoy estamos muy contentos con los resultados", aseveró.

Por otro lado, detalló que Newsan se convirtió en la principal exportadora de Argentina en pescados y mariscos y que ahora son uno de los principales actores en el sector del consumo masivo. "Hoy en día tenemos más de 40 marcas. Estamos en la casa de todos los argentinos", afirmó. "Queremos transformarnos en la empresa que tenga el portfolio más amplio de productos y de marcas. Poder ser la compañía de distribución más grande de Argentina", agregó.

Por último, sostuvo que hace un año y medio, viendo lo que era el déficit de infraestructura y la congestión que había en el sector energético, se tomó la decisión, junto con dos grupos argentinos de meterse en el negocio de la energía eléctrica. "Semejante expansión no habría sido posible sin la mentalidad del fundador, que con su capacidad emprendedora siempre nos estimula a reinventarnos, a seguir creciendo, a seguir buscando oportunidades y a seguir generando trabajo argentino".

Con una trayectoria ligada a la fabricación, importación y distribución de electrónica y electrodomésticos, Newsan amplió en los últimos años su presencia hacia nuevos sectores, como alimentos, consumo masivo y energía. Esta diversificación inteligente y singular le permitió desarrollar nuevos negocios y adaptarse a diferentes mercados, convirtiéndose en uno de los grupos empresariales más dinámicos del país. Por esta estrategia recibe este reconocimiento.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.