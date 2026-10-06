Premio Fortuna Mejor Empresa Automotriz: Toyota Argentina

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Toyota Argentina obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Automotriz.

Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue la encargada de entregar el premio al presidente de la compañía, Gustavo Salinas.

Durante la presentación del premio, Bullrich destacó la trayectoria de Toyota en la Argentina y puso el foco en los nuevos proyectos de inversión de la automotriz. En particular, señaló los planes para avanzar con una nueva camioneta electrificada producida localmente y destinada tanto al mercado argentino como a la exportación.

“Es una empresa que ya hace muchos años está en Argentina y que ahora va a generar una revolución”, afirmó Bullrich, al referirse al nuevo proyecto industrial.

La dirigente también vinculó la inversión con los incentivos fiscales previstos para grandes proyectos y sostuvo que uno de los objetivos debería ser extender condiciones similares hacia el resto del entramado productivo.

“Una de las cosas que estamos trabajando y que queremos lograr es que no solamente el RIGI sea para las grandes empresas, sino también para todos aquellos que son parte del mundo industrial, comercial y de la construcción en la Argentina, y que toda la cadena de valor pueda tener ese mismo horizonte impositivo que hace competitiva a la industria argentina”, afirmó.

Bullrich remarcó además que la iniciativa de Toyota representa una señal para ampliar el alcance de este tipo de inversiones más allá de sectores como minería, petróleo y gas.

“Es muy importante para nuestro país que se abra este camino a la industria y que la industria también pueda tener impuestos mucho más amables para ser competitiva en el mundo”, señaló antes de entregar la distinción.

Toyota espera un récord de producción y exportaciones en 2026

Al recibir el premio, Gustavo Salinas agradeció el reconocimiento a las cerca de 30.000 personas que, de manera directa e indirecta, integran el ecosistema de Toyota en la Argentina.

El ejecutivo destacó especialmente el desempeño de la Hilux producida en el país, uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina.

“La Hilux producida en Argentina es el vehículo más vendido en toda Latinoamérica y es la demostración más fiel de la capacidad de la industria argentina de poder competir con productos de todo el mundo y hacerlo exitosamente”, sostuvo Salinas.

El presidente de Toyota Argentina anticipó además que 2026 cerrará con máximos históricos para la compañía.

“Este año vamos a establecer el récord histórico de producción en Argentina, con un récord de exportaciones también. Nuevamente, de un producto industrial de la Argentina para todo el mundo”, aseguró.

Para Salinas, esos números no representan solamente un resultado de Toyota, sino también una señal sobre la capacidad exportadora de la industria local.

“Nos llena de orgullo no solo a los que trabajamos en Toyota, sino también como representación de la industria”, afirmó.

Inversiones de largo plazo

El ejecutivo también confirmó que la compañía trabaja en nuevos desembolsos para ampliar su presencia industrial en el país.

“Estamos trabajando para poder comprometer a largo plazo inversiones muy grandes, las más grandes jamás hechas en nuestra operación en Argentina”, señaló Salinas.

Según explicó, esos proyectos buscan ratificar la apuesta de Toyota por la producción local y profundizar una estrategia que tiene a las exportaciones como uno de sus principales pilares.

Con su planta de Zárate como centro de producción regional, Toyota consolidó durante los últimos años un modelo fuertemente orientado al mercado externo. El nuevo ciclo de inversiones apunta ahora a profundizar esa integración y sumar nuevas tecnologías a la producción argentina.

La entrega del Premio Fortuna a la Mejor Automotriz encontró así a la compañía en un año en el que proyecta alcanzar sus mayores niveles históricos de producción y exportación y, al mismo tiempo, prepara una nueva etapa de inversiones para ampliar su plataforma industrial en el país.

Además, la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, la iniciativa de la construcción de una nueva planta destinada a producir un vehículo 100% electrificado, una tecnología que actualmente no se fabrica en el país.

Con una inversión de US$ 1.341 millones, el proyecto representa la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina. Según informó la automotriz, se estima que la iniciativa generará alrededor de 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la operación, entre empleos directos e indirectos.

La trayectoria de Toyota en Argentina comenzó en 1994, cuando la compañía inició la construcción de su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. Tres años después, en 1997, inauguró oficialmente la fábrica y salió de su línea de producción la primera Toyota Hilux fabricada en el país.

Desde entonces, Toyota consolidó su presencia en el mercado argentino y amplió su producción local. Actualmente, en la planta de Zárate produce la pick-up Hilux y la SUV SW4. La Hilux, además, se convirtió en la pick-up más vendida del país.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.