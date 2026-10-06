Premio Fortuna Empresario del año: Alfredo Coto

En la 21º edición de los Premios Fortuna, se entregó el Premio Fortuna 2026 al Empresario del año a Alfredo Coto. La entrega de este galardón fue llevada a cabo por el ex presidente Mauricio Macri, junto al CEO y presidente del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia.

Según Macri, se trató de "un día memorable. Es muy merecido este reconocimiento, de verdad. Y qué importante también, qué especial, ponerle el nombre de uno a tu empresa, porque eso es como poner tu reputación en juego todos los días. Eso es estar seguro de uno mismo, tu reputación con tus colaboradores, us proveedores y especialmente con los clientes".

"Qué lindo sería que seguimos finalmente a establecer reglas de juego transparentes, claras, que favorezcan la competencia y que el empresario se concentre solamente en ver cómo es más productivo, más competitivo, cómo crece y no a tener que sobrevivir a regulaciones enfermizas. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Hemos puesto la base, empecemos a conversar a partir del uequilibrio fiscal, un orden macroeconómico, pero falta muchísima más institucionalidad e infraestructura", agregó el ex presidente.

Mauricio Macri

Macri añadió que "Estados Unidos tuvo grandes políticos que fijaron reglas. Es lo que es porque hubo un Ford que lanzó el auto, hubo Bill Gates, tenemos al señor Bezos, son los que van haciendo y creando nuevas oportunidades y liderando a nuestro país y en ese caso muchas veces en el mundo. Nosotros tenemos talento que merece que nosotros le demos esas reglas y esa tranquilidad de que pueden invertir y no tengan que esperar si gana un gobierno u otro, porque todos entendemos que ese modelo de desarrollo, ese modelo productivo, necesita que fortalezcamos a los emprendedores".

Coto agradeció a Fontevecchia: "Evidentemente tenemos a persona que ha vivido, no tanto como yo, pero ha vivido y pasado momentos difíciles. Lo importante es que se sepa que Argentina es un país rico en recursos naturales y esto lo digo fuera de contexto, a lo mejor mal administrado. La administración, para quienes estamos día a día tantos años, ahora están mis hijos y nietos, les gusta lo que estamos haciendo".

"Siempre hay que ir para adelante, tengo muchos amigos acá y conocidos con los que hemos hecho cosas muy grandes y una empresa como la nuestra con 23.000 personas no puede aflojar".

Alfredo Coto

Una gran historia que se mantiene vigente hasta el día de hoy, Alfredo Coto comenzó, junto con su esposa, la comercialización de carne en 1970, en un pequeño comercio. Hoy, la cadena Coto cuenta con más de 120 sucursales en todo el país, y tiene varios proyectos de construcción entre los que se incluyen Hipermercados y Centros Comerciales. Además, Coto cuenta con uno de los centros de distribución más grandes del país, con 110 mil m2 y con el paso de los años también se ha convertido en un jugador clave en la exportación de carnes, pollos y cueros.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.