Premio Fortuna Mejor Empresa Gasífera: Transportadora Gas del Sur

Transportadora Gas del Sur recibió el Premio Fortuna a la Mejor Gasífera, distinción que fue entregada por Raúl Paulaso, de Bancor, y recibida por Oscar Sardi, presidente de la compañía. Al subir al escenario, el ejecutivo destacó el orgullo que representa el reconocimiento y lo hizo extensivo a quienes forman parte de la empresa.

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“Quiero compartirlo con nuestros accionistas, Pampa y la familia Sielecki, también con el board de la compañía y, por supuesto, con toda la familia de TGS, que con su trabajo diario hace posible que recibamos este tipo de reconocimiento”, señaló Sardi. “A todos, muchas gracias”, concluyó.

TGS es la transportadora de gas natural más grande de Latinoamérica. Contribuye al desarrollo sustentable del país y a mejorar la calidad de vida de la comunidad con calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente para promover un ambiente de trabajo desafiante que implique para su gente una propuesta diferencial.

Actualmente, opera casi 9.250 km de gasoductos conectando el sur y oeste de la Argentina con los grandes centros de consumo. Por eso mismo se convierte en la ganadora de este máximo galardón.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.