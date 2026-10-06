Premio Fortuna Mejor Empresa Real Estate: IRSA

En la 21º edición de los Premios Fortuna, IRSA obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Real Estate

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fue la encargada de entregar el premio al presidente y CEO de la empresa, Eduardo Elzstain.

IRSA es una de las principales compañías argentinas dedicadas al negocio inmobiliario. Fundada en 1943, la empresa comenzó a desarrollar operaciones en el mercado inmobiliario argentino en 1991 y, desde entonces, construyó un portafolio que abarca centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles, proyectos residenciales y terrenos destinados a futuros desarrollos. La compañía también cotiza sus acciones en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

A lo largo de su trayectoria, la firma consolidó una presencia destacada en el segmento de centros comerciales, además de desarrollar y administrar propiedades de oficinas y hoteles. Actualmente, su cartera incluye 18 activos de centros comerciales, con más de 410.000 metros cuadrados de superficie bruta locativa, junto con un portafolio de oficinas premium y proyectos de usos mixtos, entre ellos Ramblas del Plata.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.