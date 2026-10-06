Premio Fortuna Mejor Empresa Petrolera: Tecpetrol

En la 21º edición de los Premios Fortuna, la empresa Tecpetrol obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Petrolera.

Tecpetrol recibió el Premio Fortuna a la Mejor Petrolera, en una ceremonia en la que el embajador de Marruecos, Fares Yassir, entregó la distinción a Ricardo Markous, CEO de la compañía. Al recibir el reconocimiento, el ejecutivo destacó el papel que está jugando Vaca Muerta en la economía argentina y el aporte del sector energético a la generación de divisas.

“Este año vamos a tener récord de balanza comercial por más de US$ 11.000 millones, proyectando US$ 50.000 millones para el fin de la década”, señaló Markous. El CEO de Tecpetrol remarcó que el crecimiento de la producción hidrocarburífera no solo consolida a la industria, sino que también contribuye a estabilizar la macroeconomía. “Es un orgullo para Tecpetrol y para mí recibir este premio”, afirmó.

La compañía desarrolla una operación integrada que abarca toda la cadena energética: desde la exploración y producción hasta el transporte y la distribución. Con presencia en distintos mercados, su actividad busca acompañar el crecimiento sostenible de los países en los que opera.

En 2025, la empresa destinó más de u$s 1.100 millones a inversiones, en línea con una estrategia orientada a ampliar sus capacidades, fortalecer su infraestructura y sostener el desarrollo de sus operaciones.

Premios Fortuna 2026

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, reconoce a las empresas y referentes que más se destacaron en la actividad empresaria en Argentina. Los premios distinguen a compañías de diversos sectores, entre ellos el alimenticio, eléctrico, petrolero, automotriz, de telecomunicaciones y bancario, entre otros.

En esta edición, la selección surge de la evaluación realizada por Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.

Como todos los años, también se entregará el Premio Fortuna de Plata, que reconoce a la Mayor Empresa. Finalmente, se otorgará el esperado Premio Fortuna de Oro, que distingue a la Mejor Empresa 2026.