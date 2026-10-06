Carlos Bianco: “No veo espacio para terceras fuerzas”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a las elecciones de Brasil y aseguró que Argentina tendrá la misma polarización en 2027: “No veo espacio para terceras fuerzas”, indicó.

El funcionario resaltó en conferencia de prensa que en América Latina hay una fuerte polarización social y política, además de que indicó que la región atraviesa tiempos de mucha división.

Carlos Rodríguez sobre la economía: "El temor a una crisis mayor parece crecer con los días"

Elecciones en Brasil

En la misma línea, afirmó que existe un desgaste generalizado en los oficialismos, debido a que los gobiernos de turno no logran "revalidar su mandato" con firmeza, y recordó que de 21 elecciones presidenciales realizadas en Sudamérica, desde el año 2018, en 18 casos ganó la oposición, por la dificultad de las gestiones para cumplir con las demandas de los ciudadanos.

Por otra parte, cuestionó a las encuestas publicadas en Brasil y criticó el trabajo de las consultoras de opinión pública, debido a que la gran mayoría preveía un supuesto triunfo del presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva en primera vuelta, hecho que no sólo no sucedió, sino que terminó con un escenario contrario, y advirtió que los sondeos de intención de voto fueron prematuros y suelen operar como "instrumentos de manipulación política".

Régimen diferencial de subsidios eléctricos en Misiones: cómo acceder al beneficio

Elecciones 2027

Para finalizar, el funcionario bonaerense indicó que para que el peronismo gane las próximas elecciones, no alcanza con "la pureza ideológica" y pidió ampliar el espacio para construir posibles coaliciones.

Asimismo, señaló que el peronismo, con todas sus variables, debe organizarse por medio de una interna en las PASO, porque todavía "existen", y remarcó el armado de un frente amplio para buscar consensos básicos con sectores similares.

Fuente: NA.